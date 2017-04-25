Более 1,400 кыргызстанцев призвали обеспечить безопасность на дорогах

25 апреля 2017, 17:06 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Более 1 тыс. 400 граждан Кыргызстана потребовали от властей действий после резонансного ДТП, где пострадали два школьника. Кыргызстанцы призвали за шесть месяцев установить камеры видеофиксации нарушений ПДД, запустить профессиональную патрульную полицию, обеспечить прозрачную выдачу водительских прав, нести личную ответственность за коррупционные решения судей и решить вопрос ответственности чиновников.

"Только за прошлый год в ДТП погибло 128 детей, а за 10 лет – более 1000! Число ДТП, в которых пострадали дети, за год увеличилось на 10%! Ежегодно 1000-1200 кыргызстанцев гибнут на дорогах! Людей теряем как на войне, а власть бездействует", – заявляют инициаторы петиции.

По их словам, каждый просроченный день, по официальной статистике, приводит к смерти троих кыргызстанцев, каждая просроченная неделя ведет к смерти двоих детей и каждый просроченный месяц без реформ оборачивается гибелью 100 кыргызстанцев.

"Да, мы, граждане, тоже виноваты в этом! Мы перестали требовать от государства выполнения своей ГЛАВНОЙ функции – обеспечения безопасности людей. При этом посчитали, что обеспечивать безопасность чиновников кортежами и перекрытием дорог – это нормально", – заявляют граждане.

Подписать петицию может каждый кыргызстанец по следующей ссылке: https://www.change.org/p/%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9

Граждане также объясняют в соцсетях, почему решили подписать петицию:

Нурия Валиуллина:

– Подписываюсь, чтобы покончить с безобразием водителей на дорогах по отношению к пешеходам!

Жылдыз Абдыгулова:

– Я подписываюсь под данной петицией, потому что надоел беспредел на дорогах. Почти ежедневно становлюсь очевидцем нарушений дорожных правил. Не пропускать пешехода водителем, проезжать на красный и желтый как ни в чем не бывало, разворачиваться и делать маневры на проезжей части, создавать пробки и другие действия – все это у нас давным-давно считается абсолютно нормальным явлением. Пора прекращать это. Я за безопасный город! Я за безопасность наших детей!

Мээрим Турсуналиева:

– Потому что возмущена беспределом на дорогах!

Кубан Ибраев:

– Потому что надоел беспредел на дорогах и жуликоватые гайцы!

Нургуль Укуева:

– Я думаю это важно, что если твой родной человек вышел на улицу, чтобы он возвратился домой живым и невредимым!!!!!

Раиса Расулова:

– Потому что хочу жить в стране, в которой смогу со спокойной душой отпускать детей в школу!

Атыр Абдрахматова:

– Потому что внедрение системы "Безопасный город" обеспечит безопасность как на дорогах, также это безопасность нас и наших детей в общественных местах. Много фактов насилия, кражи детей и эта система способствует и борьбе с ними.

Дильшад Ибрагимов:

– Я подписываю, потому что хочу, чтобы мой город был безопасным для всех жителей!

Наима Дуганова:

– Я подписываюсь, чтобы обезопасить своих близких и родных!

Наз Сулайман:

– Я не только подписываюсь, но и буду кричать и топать ногами пока массовые убийства людей не будут остановлены.

Мирлан Касенов:

– Потому что у меня четверо детей и все они – школьники. Не хочу каждый день переживать за них и беспокоиться об их безопасности.

Миржан Ибраев:

– Потому что я за новую, безопасную жизнь!

Никола Потрясов:

– Потому что у нас считают возможным по ночам ездить с выключенными фарами и без номеров, потому что можно всё развести, а гайцы не знают даже ПДД...

Игорь Ким:

– Потому что я бы не хотел, чтобы и мои дети попали в ДТП.

Асылбек Кайынбаев:

– Потому что страшно за родных и близких.