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Президент А.Атамбаев поручил обеспечить полноценный и безопасный отдых туристов

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422486-ru.html

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25 апреля 2017, 17:11       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Государственной резиденции в городе Чолпон-Ата принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова и Полномочного представителя Правительства в Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Министр транспорта и дорог рассказал Президенту об основных направлениях работы по развитию транспортной инфраструктуры области с учётом замечаний, высказанных Главой государства в ходе ознакомления с реконструкцией автотрассы.
Президент А.Атамбаев подчеркнул, что руководство области в тесном взаимодействии с государственными органами должны принять все необходимые меры по решению актуальных задач подготовки к предстоящему туристическому сезону, чтобы обеспечить полноценный и безопасный отдых граждан и гостей страны.
По словам Главы государства, качественная реализация подготовительных мероприятий и намеченных проектов создаст условия для дальнейшего наращивания туристического потока и социально-экономического развития области.

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