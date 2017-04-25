Президент А.Атамбаев поручил обеспечить полноценный и безопасный отдых туристов

25 апреля 2017, 17:11 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Государственной резиденции в городе Чолпон-Ата принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова и Полномочного представителя Правительства в Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Министр транспорта и дорог рассказал Президенту об основных направлениях работы по развитию транспортной инфраструктуры области с учётом замечаний, высказанных Главой государства в ходе ознакомления с реконструкцией автотрассы.

Президент А.Атамбаев подчеркнул, что руководство области в тесном взаимодействии с государственными органами должны принять все необходимые меры по решению актуальных задач подготовки к предстоящему туристическому сезону, чтобы обеспечить полноценный и безопасный отдых граждан и гостей страны.

По словам Главы государства, качественная реализация подготовительных мероприятий и намеченных проектов создаст условия для дальнейшего наращивания туристического потока и социально-экономического развития области.