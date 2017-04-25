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Торага ЖК Ч.Турсунбеков встретился с президентом ТПП Ирана Г.Х.Шафэи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422485-ru.html

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25 апреля 2017, 17:22       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. В рамках официального визита парламентской делегации Кыргызстана в г.Тегеран (Исламская Республика Иран) Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с Президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Голам-Хоссейн Шафэи. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
В ходе встречи Торага и Президент ТПП обсудили широкий спектр вопросов и отметили необходимость реализации ряда проектов в сфере гидроэнергетики, сельского хозяйства, туризма, торгово-экономического партнерства
На встрече Торага отметил, что Жогорку Кенеш приветствует активизацию двусторонних отношений по всем сферам и направлениям по линии Торгово-промышленных палат двух стран. "Со своей стороны, Жогорку Кенеш КР готов приложить все усилия для их дальнейшего развития", - подчеркнул он.
Стороны также подчеркнули важность налаживания сотрудничества между регионами и областями двух стран.
Напомним, что с 23 по 27 апреля т.г. проходит официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ч.Турсунвбековым в г.Тегеран (Исламская Республика Иран). В состав данной делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мирлан Бакиров, Исланбек Сарсейитов, Жыргалбек Аттокуров, Жыргалбек Турускулов и Абдимуктар Маматов.

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