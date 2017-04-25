Некролог — Гульмира Мамбеталиева. Кыргызстан потерял историка, педагога, мецената

25 апреля 2017, 17:09 Комментарии

Кыргызская история и наука понесла невосполнимую утрату. Утром 25 апреля 2017 года ушла из жизни Гульмира Мамбеталиева, известная ученый-историк, талантливый педагог и одна из первых меценатов независимого Кыргызстана. Гульмира Сулаймановна была кандидатом философских и доктором политических наук, профессором, вице-президентом Ассоциации "Дордой", генеральным директором центра отдыха Koi-Tash и руководителем Международного общественного фонда имени Какен Мамбеталиевой - первой кыргызской женщины-этнографа. В последние годы Мамбеталиева работала профессором кафедры "Мировая политика и международные отношения" Дипакадемии им.К.Дикамбаева при МИД КР и научным экспертом НАК КР.

Мамбеталиева Гульмира Сулаймановна родилась 29 января 1956 года во Фрунзе (ныне Бишкек) в семье журналиста. С отличием окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета в 1977 году по специальности "История". Свою трудовую деятельность она начала в 1978 году в качестве старшего научного сотрудника отдела живописи Кыргызского государственного музея изобразительных искусств им.Г.Айтиева.

С 1979 году она приступила к научно-преподавательской работе на кафедре философии и научного коммунизма Киргизского государственного медицинского института. В 1984-1987 годах проходила теоретический курс очной аспирантуры Института философии и права АН Киргизской ССР, которую успешно закончила. После окончания аспирантуры работала сначала преподавателем, затем старшим преподавателем кафедры философии Кыргызского сельскохозяйственного института им.К.И.Скрябина. С октября 1996 года работала научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником отдела гносеологии и проблем социальной экологии Института философии и права HAH KP. С сентября 2001 года она работала на кафедре "История и социальные дисциплины" Нарынского государственного университета. С января 2006 года по январь 2009 года была прикреплена соискателем в отдел политологии Института философии и права Национальной Академии наук КР. С октября 2008 года работала на кафедре "Международные отношения и право" в должности и.о. профессора. Общий педагогический стаж Гульмиры Сулаймановны составляет 37 лет.

Гульмира Мамбеталиева была человеком разносторонним и энергичным. Одновременно с научно-педагогической деятельностью она активно и успешно занималась бизнесом - с 2004 года является директором центра отдыха "Кой-Таш", а с 2005 года - вице-президентом Ассоциации "Дордой" по социальным вопросам.

Гульмира Сулаймановна, от природы душевный и щедрый человек, многие годы занималась большой работой по поддержке социально уязвимых слоев населения, женщин, детей, инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, поддерживала таланты во всех видах искусства, заложив традиции меценатства среди кыргызских бизнесменов. Во многом благодаря ее усилиям Ассоциация "Дордой" за период с 1999 по 2016 годы выделила на благотворительные цели почти 250 млн сомов. Руководимый ею центр отдыха "Кой-Таш" оказал спонсорскую и благотворительную помощь только за последние 10 лет, в период с 2006 по 2016 годы, в размере 13 млн сомов.

Создав при Ассоциации общественный фонд "Бал таттуу" (с 2002 года), она особое внимание уделяла талантливой молодежи: ежегодно с 2005 года по ее инициативе и спонсорской поддержке в Нарынской области проводились областные конкурсы "Юные таланты". По результатам конкурсов Гульмира Сулаймановна на свои средства отправляла детей для участия в международных творческих конкурсах в Австралию, Китай, ЮАР, Турцию и другие страны.

Гульмира Мамбеталиева также вела большую общественную работу. С 2000-2005 годов она работала директором Нарынского филиала Международного благотворительного фонда "Мээрим", с 2006 года создала и бессменно руководила общественным фондом имени первой кыргызской женщины ученого-этнографа Какен Мамбеталиевой. Указанный фонд создан и действует в целях сохранения научного наследия талантливого ученого и замечательного педагога Какен Мамбеталиевой и оказания социальной и благотворительной помощи исследователям, имеющим отношение к науке о человеке, прежде всего к этнографии и антропологии и смежным дисциплинам, в целях создания возможностей для их тесного общения и взаимодействия.

Гульмира Мамбеталиева активно поддерживала изобразительное и прикладное искусство. В 2001 году на общественных началах руководила работой Нарынской галереи искусств AS, которую построила и оборудовала Ассоциация "Дордой". Большая заслуга Гульмиры Сулаймановны состояла в том, что в галерее сформировалась уникальная экспозиция, которая дает наглядное представление о прошлом, настоящем и о будущем кыргызского искусства. Сейчас в галерее насчитывается более 500 экспонатов. В просторных залах выставлены работы, авторами которых являются народные художники Кыргызстана Г.Айтиев, Т.Герцен, Д.Игнатьева, С.Торобеков, С.Чокморов, Ж.Кадыралиев; заслуженные деятели культуры страны, лауреаты Госпремии им.Токтогула С.Ажиев, Д.Флекман, Р.Бухарметов, Э.Салиев, Д.Адашканова, Ю.Шыгаев, К.Орозматов, Т.Усубалиев, Н.Турпанов, известный керамист Ж.Ташиев и другие.

В 2001-2011 годах под ее руководством был проведен ряд выставок известных художников и фотохудожников: Джоэлла Мейеровица (США) "После 11-сентября: Образы из эпицентра"; талантливого художника Кулубека Тогонбаева; известного художника-портретиста Асана Турсункулова "Буюккан кайран жылдыздарым", которая выкуплена галереей и представлена в экспозиции; знаменитого художника-портретиста Таалайбека Усубалиева; известной мастерипы-войлочницы, изготовительницы лучших шырдаков - Зумрад Сакеналиевой (Ат-Башинский район); выставка Исраила Гапарова и Кайыркуль Казыбековой "Мужской огонь, женский свет"; фотовыставка французского фотохудожника Эрика Гверлайна "Красочная жизнь Кыргызстана"; известных мастеров пастели Н.Сыдыкова и А.Бадахшановой "Too жылы"; заслуженного деятеля культуры КР, лауреата международной премии "Руханият" Данакан Адашкановой.

Регулярно проводились областные выставки-конкурсы юных талантливых художников "Мир - глазами детей", "Нарыным - алтын бешигим", "Тайлак Батыру - 200 лет", персональная выставка детей Кайыпбека Султангазиева - Бегайым и Нурайым, "Здоровый образ жизни глазами детей", "Тенир-Тоо - в сердцах детей", "Нарыным - алтын бешигим". По результатам выставок из работ одаренных детей составлена и издана книга-фотоальбом "Тенир-Тоо глазами детей". Усилиями Г.С.Мамбеталиевой организована выставка работ творческой группы международного пленэра "Кошой-Коргон-2007" в Кыргызском государственном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева и выпущен одноименный каталог.

Мамбеталиева Гульмира Сулаймановна являлась лауреатом конкурса "Выбор года - 2005" в номинации "Меценат года". Награждена почетной грамотой Нарынской областной государственной администрации (2006, 2009 годы.). Признана лауреатом премии Международного благотворительного фонда науки и культуры им.Мустафы Кемаля Ататюрка. В 2006 году награждена почетной грамотой и золотой медалью за выдающийся вклад в дело межнационального согласия, общественный прогресс и достоинство. Награждена почетным знаком Министерства культуры КР "Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери" (2006 год), почетной грамотой Министерства культуры КР (2011). Награждена почетной грамотой мэрии города Бишкек за вклад в социально-экономическое развитие (2006 год), почетной грамотой Министерства культуры Кыргызской Республики (2012 год), нагрудным знаком "Отличник образования" Министерства образования и науки Кыргызской Республики (2014 год). Является почетным гражданином города Нарын (2010 год), Нарынского и Ат-Башинского районов (2006 год), Нарынской области (2011 год)

Гульмира Мамбеталиева - автор свыше 100 научных трудов. Особо необходимо отметить ряд монографий и учебников для вузов на кыргызском и русском языках: "Содружество наций как фактор политических процессов в странах-участницах: азиатское измерение" (2008 год, монография); "Саясат таануу" (2014 год, учебник для студентов вузов под грифом МО и Н КР); "Адам укуктары, демократия, бийлик" (2015 год, энциклопедический словарь); "Политология" (2016 год, учебник для студентов вузов) и другие. Автор и составитель книг: "Тенир-Тоо балдардын карегинде" (2003 год), "Ассоциации "Дордой" - 15 лет" (2006 год), Международный плэнер "Кошой-Коргон" (2007 год), "Дордойдун урпагы" (2011 год), "Ассоциации "Дордой" - 20 лет" (2011 год).

Гульмира Мамбеталиева вырастила и дала достойное образование двоим сыновьям, была заботливой бабушкой для двоих внуков. Надежной опорой во всех начинаниях супругу Аскару Маматкабыловичу Салымбекову.

Все вышеназванное - результат кропотливого, ежедневного труда Гульмиры Мамбеталиевой, а также свидетельство ее весомого вклада в развитие экономики, науки, культуры и образования Кыргызской Республики.

Вечная память Гульмире Сулаймановне Мамбеталиевой, женщине, матери, которая всю жизнь работала не покладая рук.

Родные, друзья, коллеги скорбят по поводу безвременной кончины Гульмиры Мамбеталиевой.

Похороны состоятся 27 апреля в 10 часов утра в селе Кой-Таш Аламединского района.