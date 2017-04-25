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Президент поручил Минтрансу и полпреду Иссык-Кульской области полноценно подготовиться к туристическому сезону

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422482-ru.html

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Атамбаев поручил созвать совещание по вопросу дорожной безопасности

А.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения

25 апреля 2017, 16:48       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 25 апреля, в госрезиденции Чолпон-Аты принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова и полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева, сообщает пресс-служба президента.
Министр транспорта и дорог рассказал президенту об основных направлениях работы по развитию транспортной инфраструктуры области с учетом замечаний, высказанных главой государства в ходе ознакомления с реконструкцией автотрассы.
"Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что руководство области в тесном взаимодействии с госорганами должны принять все необходимые меры по решению актуальных задач подготовки к предстоящему туристическому сезону, чтобы обеспечить полноценный и безопасный отдых граждан и гостей страны. По словам президента, качественная реализация подготовительных мероприятий и намеченных проектов создаст условия для дальнейшего наращивания туристического потока и социально-экономического развития области", – говорится в сообщении.

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