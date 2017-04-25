Президент поручил Минтрансу и полпреду Иссык-Кульской области полноценно подготовиться к туристическому сезону

25 апреля 2017, 16:48 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 25 апреля, в госрезиденции Чолпон-Аты принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова и полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева, сообщает пресс-служба президента.

Министр транспорта и дорог рассказал президенту об основных направлениях работы по развитию транспортной инфраструктуры области с учетом замечаний, высказанных главой государства в ходе ознакомления с реконструкцией автотрассы.

"Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что руководство области в тесном взаимодействии с госорганами должны принять все необходимые меры по решению актуальных задач подготовки к предстоящему туристическому сезону, чтобы обеспечить полноценный и безопасный отдых граждан и гостей страны. По словам президента, качественная реализация подготовительных мероприятий и намеченных проектов создаст условия для дальнейшего наращивания туристического потока и социально-экономического развития области", – говорится в сообщении.