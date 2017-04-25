25 апреля 2017, 16:55 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. В Нью-Дели завершилась неделя кыргызской кухни, приуроченная к празднованию 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Индией. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В г.Нью-Дели с большим успехом прошло празднование Недели Кыргызской Кухни с презентацией национальных блюд Кыргызстана.

Цель мероприятия-продвижение отечественной продукции на индийском рынке, ознакомление с культурой и традициями кыргызского народа.

В пятизвездочной гостинице "Пуллман" около десяти дней посетителей и постояльцев ресторана при знаменитой среди инстранцев гостинице баловали и радовали разными деликатесами кыргызской кухни, приготовленными из привезенной продукции с Кыргызстана.

В обеденном меню ресторана, наряду со стандартным индийским меню, были блюда, приготовленные по традиционным кыргызским рецептам, предложенные и приготовленные поварами при поддержке Посольства Кыргызстана в Индии.

Особо были приготовлены беш бармак, куурдак, манты, плов, боорсоки, чак-чак, которые не оставили равнодушными гостей и посетителей мероприятия, приходивших попробовать наши блюда и получить удовольствие от сытной и вкусной еды.

Ежедневное меню с большой ответственностью и любовью разрабатывалось креативными шефами Ч.Давлетовой, У.Байсыракмановым, А. Султанбек уулу.

Неделя кыргызской кухни сопровождалась выставкой ремесленных изделий, концертными выступлениями группы "Чолпон" из РУМЦЭВ "Балажан", звучанием известных кыргызских мелодий, песен и музыки, презентацией кыргызской национальной одежды персоналом ресторана, что аккомпанировало тематике мероприятия и наглядно демонстрировало красоту кыргызского чепкена, калпака, шелковых шарфов.

Изюминкой мероприятия стал розыгрыш среди посетителей ресторана бесплатного авиабилета в Кыргызстан на двух человек от авиакомпании "Эйр Манас" в целях популяризации туристического направления и прямого авиарейса между столицами Кыргызстана и Индии.

Респектабельная публика гостиницы "Пуллман" достойно оценила идею и организацию мероприятия, отметили необходимость организации гастрономического туризма в КР с его экологически чистыми продуктами, природой, радушием и гостеприимством кыргызского народа.