Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества" в БишкекеФорум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества" в БишкекеИ снова капуста. Нашествие зеленого овоща или таможенники КР опять выявили контрабандуИ снова капуста. Нашествие зеленого овоща или таможенники КР опять выявили контрабанду

Для реализации проекта "Безопасный" город" нужно полгода — активист

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422480-ru.html

Похожие новости

Состоялось заседание Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года

Прошло первое заседание координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года

В честь Дня города в столице пройдет акция "Мой любимый город"

Активисты: Коррумпированные чиновники провалили Нацстратегию развития

Евросоюз готов оказать содействие проекту "Таза Коом"

25 апреля 2017, 16:21       Комментарии

Группа гражданских активистов составила петицию с требованием реформировать систему дорожной безопасности и организовала сбор подписей. Поводом послужил недавний автонаезд на третьеклассников в Бишкеке.
"Мы говорили с представителями компаний. Они рассказали, что реализация проекта потребует полугода работы. Конечно, для этого нужна сильная политическая воля. Например, за месяц можно провести тендер, а за пять месяцев проделать все необходимое", - сказал Намазаалы.
Активисты предлагают властям начать установку видеофиксаторов нарушений в Бишкеке и Оше, затем установить камеры на междугородних трассах, а на третьем этапе "пойти в регионы". Также они требуют организовать работу профессиональной патрульной полиции, сделать прозрачной процедуру выдачи водительских удостоверений и ужесточить ответственность чиновников за ДТП.
Согласно озвученным статистическим данным, в прошлом году при автоавариях в Кыргызстане погибли 128 детей. Число ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, за год выросло на 10 процентов. Ежегодно на дорогах гибнут 1 000 - 1 200 кыргызстанцев, сообщили активисты.
К настоящему времени петицию подписали 1 419 человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум