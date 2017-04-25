Для реализации проекта "Безопасный" город" нужно полгода — активист

25 апреля 2017, 16:21 Комментарии

Группа гражданских активистов составила петицию с требованием реформировать систему дорожной безопасности и организовала сбор подписей. Поводом послужил недавний автонаезд на третьеклассников в Бишкеке.

"Мы говорили с представителями компаний. Они рассказали, что реализация проекта потребует полугода работы. Конечно, для этого нужна сильная политическая воля. Например, за месяц можно провести тендер, а за пять месяцев проделать все необходимое", - сказал Намазаалы.

Активисты предлагают властям начать установку видеофиксаторов нарушений в Бишкеке и Оше, затем установить камеры на междугородних трассах, а на третьем этапе "пойти в регионы". Также они требуют организовать работу профессиональной патрульной полиции, сделать прозрачной процедуру выдачи водительских удостоверений и ужесточить ответственность чиновников за ДТП.

Согласно озвученным статистическим данным, в прошлом году при автоавариях в Кыргызстане погибли 128 детей. Число ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, за год выросло на 10 процентов. Ежегодно на дорогах гибнут 1 000 - 1 200 кыргызстанцев, сообщили активисты.

К настоящему времени петицию подписали 1 419 человек.