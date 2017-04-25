В Бишкеке мужчина украл диски от шин общественного автобуса

25 апреля 2017, 16:32 Комментарии

В Бишкеке мужчина украл шины общественного автобуса, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным ведомства, в милицию с заявлением обратился житель столицы, просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые накануне с автостоянки, на улице Ш.Баатыра украли шесть дисков от шин общественного автобуса.

"Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый, 29 летний К.Н., уроженец Чуйской области. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "кража", УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается", – говорится в сообщении.