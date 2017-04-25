Биан Сюэ Сюэ: "Партнерство ЕАЭС и Шелкового пути открывает широкие перспективы экономического сотрудничества для всего мира"

25 апреля 2017, 16:08 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Партнерство Евразийского экономического Союза и Экономического пояса Шелкового пути открывает широкие перспективы экономического сотрудничества и взаимной выгоды для всего мира. Об этом сегодня на Международном форуме "Развитие экономического пояса шелкового пути – интенсификация сотрудничества" сообщила заместитель генерального секретаря Международной торговой палаты "Шелковый путь" Биан Сюэ Сюэ.

По ее словам, инициатива "Один пояс - один путь" произошла из Китая, но плоды успеха коснулись всего мира. Уже в течение трех лет странам и регионам, число которых растет с каждым годом, она преподносит взаимную выгоду, идею совместного развития и практическую деятельность. В 2015 году президенты России и Китая подписали совместное заявление о сопряжении ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.

Как она отметила, сотрудничество по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП охватило каждую страну. "Мы будем работать вместе, чтобы исследовать новые модели делового сотрудничества в различных регионах и странах и совместно содействовать развитию Шелкового пути", - сказала Биан Сюэ Сюэ.

"Я верю, что сегодняшнее мероприятие будет активно содействовать углублению сотрудничества между проектом "Один пояс – один путь" и Евразийским экономическим союзом, укреплять партнерские отношения и расширять культурный обмен и деловое сотрудничество", - отметила она.

Также представитель Торговой палаты добавила, что сотрудничество ЕАЭС и ЭПШП вдохнет новую жизнь в развитие региональной экономики, посодействует интеграции Европы и Азии. Она подчеркнула, что Торговая палата готова взяться за руки со странами Евразийского бизнес-сообщества, построить эффективный механизм и бизнес-платформу посредством конкретных проектов и делового сотрудничества.