Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

И снова капуста. Нашествие зеленого овоща или таможенники КР опять выявили контрабандуИ снова капуста. Нашествие зеленого овоща или таможенники КР опять выявили контрабандуСитуация на дорогах – гниющая рана: бишкекчане требуют установить камеры видеофиксацийСитуация на дорогах – гниющая рана: бишкекчане требуют установить камеры видеофиксаций

Биан Сюэ Сюэ: "Партнерство ЕАЭС и Шелкового пути открывает широкие перспективы экономического сотрудничества для всего мира"

Источник:
http://kabar.kg/news/bian-siue...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422478-ru.html

Похожие новости

Форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества" в Бишкеке

Спикеры КР и Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании и межпарламентском сотрудничестве

Спикеры Кыргызстана и Ирана подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве

Ч.Турсунбеков: "Проект "Экономический пояс Шелкового пути" создаст хорошие условия для стран, расположенных вдоль него"

В Бишкеке проходит экономический форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества"

25 апреля 2017, 16:08       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Партнерство Евразийского экономического Союза и Экономического пояса Шелкового пути открывает широкие перспективы экономического сотрудничества и взаимной выгоды для всего мира. Об этом сегодня на Международном форуме "Развитие экономического пояса шелкового пути – интенсификация сотрудничества" сообщила заместитель генерального секретаря Международной торговой палаты "Шелковый путь" Биан Сюэ Сюэ.
По ее словам, инициатива "Один пояс - один путь" произошла из Китая, но плоды успеха коснулись всего мира. Уже в течение трех лет странам и регионам, число которых растет с каждым годом, она преподносит взаимную выгоду, идею совместного развития и практическую деятельность. В 2015 году президенты России и Китая подписали совместное заявление о сопряжении ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.
Как она отметила, сотрудничество по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП охватило каждую страну. "Мы будем работать вместе, чтобы исследовать новые модели делового сотрудничества в различных регионах и странах и совместно содействовать развитию Шелкового пути", - сказала Биан Сюэ Сюэ.
"Я верю, что сегодняшнее мероприятие будет активно содействовать углублению сотрудничества между проектом "Один пояс – один путь" и Евразийским экономическим союзом, укреплять партнерские отношения и расширять культурный обмен и деловое сотрудничество", - отметила она.
Также представитель Торговой палаты добавила, что сотрудничество ЕАЭС и ЭПШП вдохнет новую жизнь в развитие региональной экономики, посодействует интеграции Европы и Азии. Она подчеркнула, что Торговая палата готова взяться за руки со странами Евразийского бизнес-сообщества, построить эффективный механизм и бизнес-платформу посредством конкретных проектов и делового сотрудничества.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум