И снова капуста. Нашествие зеленого овоща или таможенники КР опять выявили контрабанду

25 апреля 2017, 16:17 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Сотрудниками оперативной таможни "Юг" вновь выявлена контрабанда свежей капусты.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС в районах города Ош сотрудниками оперативной таможни "Юг" были остановлены и проверены 2 грузовых автотранспортных средства марки "Вольво" и "ДАФ" с государственными номерами знаками КР и полуприцепами марки "Шмитц". Вольвой управлял гражданин России, а вторым грузовиком - гражданин КР.

При осмотре грузовых отсеков данных автомашин была обнаружена капуста. Общий вес груза составляет 37 тыс кг. Водители не смогли предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, и груз был задержан. Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 444 тыс сом.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.