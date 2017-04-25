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И снова капуста. Нашествие зеленого овоща или таможенники КР опять выявили контрабанду

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/opiat-kap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422477-ru.html

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Оперативники таможенной службы "Юг" обнаружили контрабанду на сумму ближе к 300 тыс. сомов

25 апреля 2017, 16:17       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Сотрудниками оперативной таможни "Юг" вновь выявлена контрабанда свежей капусты.
Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС в районах города Ош сотрудниками оперативной таможни "Юг" были остановлены и проверены 2 грузовых автотранспортных средства марки "Вольво" и "ДАФ" с государственными номерами знаками КР и полуприцепами марки "Шмитц". Вольвой управлял гражданин России, а вторым грузовиком - гражданин КР.
При осмотре грузовых отсеков данных автомашин была обнаружена капуста. Общий вес груза составляет 37 тыс кг. Водители не смогли предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, и груз был задержан. Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 444 тыс сом.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

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