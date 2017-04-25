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Форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества" в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/forum-raz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422476-ru.html

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В Бишкеке отобрали лучших ушуистов Кыргызстана на чемпионат мира

25 апреля 2017, 16:23       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня, проходит международный экономический форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества".
Основной целью мероприятия, организованного Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей (КСПП) при поддержке правительства КР и совместно с Международной Торговой Палатой "Шелковый путь" (Гонконг, КНР), является поиск возможностей и перспектив сопряжения двух крупнейших интеграционных проектов – Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
Вопрос сопряжения этих двух проектов обсуждается на разных уровнях уже около двух лет, с 2015 года. И в рамках достигнутых ранее договоренностей Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), как основной наднациональный исполнительный орган ЕАЭС, уже готовит Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.
Сегодня Китайская Народная Республика, являясь одной из крупнейших экономик мира, не только активно инициирует, но и вкладывает триллионы долларов в развитие инфраструктурного проекта "Один пояс – один путь". Его участниками являются около 70-ти стран мира, в которых проживают свыше 60-ти процентов населения планеты.

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