Форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества" в Бишкеке

25 апреля 2017, 16:23 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня, проходит международный экономический форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества".

Основной целью мероприятия, организованного Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей (КСПП) при поддержке правительства КР и совместно с Международной Торговой Палатой "Шелковый путь" (Гонконг, КНР), является поиск возможностей и перспектив сопряжения двух крупнейших интеграционных проектов – Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).

Вопрос сопряжения этих двух проектов обсуждается на разных уровнях уже около двух лет, с 2015 года. И в рамках достигнутых ранее договоренностей Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), как основной наднациональный исполнительный орган ЕАЭС, уже готовит Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.

Сегодня Китайская Народная Республика, являясь одной из крупнейших экономик мира, не только активно инициирует, но и вкладывает триллионы долларов в развитие инфраструктурного проекта "Один пояс – один путь". Его участниками являются около 70-ти стран мира, в которых проживают свыше 60-ти процентов населения планеты.