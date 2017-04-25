Ситуация на дорогах – гниющая рана: бишкекчане требуют установить камеры видеофиксаций

25 апреля 2017, 16:03 Комментарии

Инициированная вчера петиция граждан, требующих безопасности на дорогах страны, собрала уже 1 тыс. 433 подписей. Кыргызстанцы требуют установить камеры видеофиксации в Бишкеке и Оше, реформировать патрульную милицию и систему выдачи водительских прав. K-News собрал ответы бишкекчан на вопрос о том, почему они подписали открытое письмо властям:

Наргиза Омуркожоева: "Потому, что у меня трое детей".

Абдырахман Мамасаитов: "Я сам водитель. Бесит анархия на дорогах".

Оксана Гелажина: "Потому, что коррупция убивает людей".

Самат Лесбеков: "Потому, что полностью поддерживаю. Возражаешь – значит предлагай, а тут все предложено, полностью согласен с предложениями".

Санжар Абакиров: "Потому, что тяжело водить по правилам. Из-за того, что другие их не соблюдают, опасно выезжать".

Аида Кыдырбаева: "Хочу знать, что я, мои родные и близкие будем в безопасности, что на дорогах будет полный порядок".

Максим Носонов: "Потому, что мне надоело это хамство на дорогах! И боюсь за своего ребенка".

Айдай Канатбекова: "Потому, что боюсь за жизнь своих родных".

Алтынай Бейшеналиева: "Я подписываю эту петицию в поддержку реформ на дорогах и в системе МВД. Я за безопасный город, виновные должны нести жесткое наказание в виде лишения свободы и полное лишение прав на вождение автотранспорта и пожизненно выплачивать близким компенсации за невосполнимую потерю близких".

Джамийля Израилова: "Ситуация на дорогах сегодня это "старая гниющая кровоточащая незаживающая рана". Нужны радикальные меры. На дорогах страны должны соблюдать правила все участники движения: и водители, включая сотрудников МВД и других госчиновников (многие летят и нарушают правила с гордой наглостью), водители общественного транспорта (выраженная обнаглевшая категория водителей — подрезают, обгоняют, дистанцию не соблюдают, гоняют на бешеной скорости, высаживают где попало и т.д.) и пешеходы (что взрослые, что дети, на светофор не смотрят, переходят дорогу в неположенном месте, пытаются прошмыгнуть между движущими машинами — будто 9 жизней у каждого). Пешеходы нуждаются в глубочайшем ликбезе! Родители, учителя, сотрудники ГАИ, все мы в ответственности за безопасность наших детей. Дети должны быть детально ознакомлены с правилами поведения на дороге, а не формально".

Калия Молдогазиева: "Потому, что в Бишкеке надвигается транспортный коллапс и хаос с печальными последствиями для людей из-за бездействия властей".

Аида Джумалиева: "Я подписываюсь, потому, что считаю, что государство обязано обеспечить страну качеством дорог и их безопасностью. Всем известно, что дороги — это лицо государства! Требую ужесточить законы по нарушению ПДД".

Альберт Женишев: "Я подписываю петицию, потому, что уже надоело".

Сабира Айдаралиева: "Потому, что являюсь родителем, пешеходом и боюсь переходить улицы из-за правонарушителей".

Салтанат Салтанова: "Прекратить коррупцию по выдаче водительских прав. Учите ПДД господа и дамы! Уступайте дорогу на пешеходных переходах. Долой коррупцию в ОВД, прокуратурах и судах. Берегите детей – это наше будущее, уступайте друг другу. Пьяных, лихачей и обкуренных лишать на всю жизнь водительских прав".