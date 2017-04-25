Торговый центр "Караван" передан на баланс государства – ФУГИ

25 апреля 2017, 15:38 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики принял на баланс торговый комплекс "Караван", находящийся в городе Бишкек по адресу Киевская, и другие нежилые помещения по улице Уметалиева.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, постановлением Верховного суда Кыргызской Республики экс-мэр Нариман Тюлеев и другие лица признаны виновными в соответствии с Уголовным кодексом КР с назначением наказания и конфискацией имущества в доход государства.

Таким образом, конфискации подлежат торговый комплекс "Караван", являющийся нежилым помещением (часть подвала полезной площадью 790,3 кв. м. и часть 1-го этажа полезной площадью 1600,3 кв. м.) и нежилые помещения, находящиеся по адресу: город Бишкек, улица Уметалиева, 41 и Токтогула, 220.

С момента регистрации права государственной собственности, Фонд, как уполномоченный государственный орган по управлению государственным имуществом, вправе принимать меры по управлению и использованию объекта государственной собственности. В связи с чем в настоящее время прорабатывается вопрос передачи всех ранее заключенных договоров аренды с арендаторами в ведение ГП "Мулк", которому здание торгового комплекса "Караван" передано на баланс.

Необходимо отметить, что ФУГИ официально уведомлял арендаторов о необходимости перезаключить договора, либо освободить помещение. На основании вышеизложенного, Фонд в ближайшее время готов предпринять практические меры по перезаключению договоров аренды. В случае отказа отдельных арендаторов им необходимо будет освободить занимаемые помещения, после чего помещения будут переданы другим лицам в соответствии с законодательством.