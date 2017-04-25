Мэрия города Бишкек продолжает чистку памятников и дорог

25 апреля 2017, 15:42 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают работу по мойке, чистке и тонировке памятников в городе Бишкек. Городской службой уже помыты около 35 памятников, работу в этом направлении планируется завершить до майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Работники МП "Тазалык" также будут чистить памятники от надписей, сделанных различными аэрозольными красками и канцелярской замазкой. Всего на эти работы будут задействованы три поливомоечные машины, четыре бригады, в каждой по пять человек.

Кроме того работники городской службы ежедневно осуществляют мойку столичных дорог. Санитарная очистка дорожных полотен Бишкека будет продолжаться до наступления первых заморозков. В прошлом году сезон мойки городских дорог начался в феврале и завершился в октябре. В этом же году в результате погодных условий чистка магистралей началась в марте.

Мэрия города Бишкек призывает горожан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать о фактах вандализма, либо кражи в правоохранительные органы. Бишкек - любимый город!