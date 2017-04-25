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Мэрия города Бишкек продолжает чистку памятников и дорог

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422461-ru.html

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25 апреля 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают работу по мойке, чистке и тонировке памятников в городе Бишкек. Городской службой уже помыты около 35 памятников, работу в этом направлении планируется завершить до майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
Работники МП "Тазалык" также будут чистить памятники от надписей, сделанных различными аэрозольными красками и канцелярской замазкой. Всего на эти работы будут задействованы три поливомоечные машины, четыре бригады, в каждой по пять человек.
Кроме того работники городской службы ежедневно осуществляют мойку столичных дорог. Санитарная очистка дорожных полотен Бишкека будет продолжаться до наступления первых заморозков. В прошлом году сезон мойки городских дорог начался в феврале и завершился в октябре. В этом же году в результате погодных условий чистка магистралей началась в марте.
Мэрия города Бишкек призывает горожан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать о фактах вандализма, либо кражи в правоохранительные органы. Бишкек - любимый город!

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