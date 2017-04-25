Более 1 млн цветов зацветут на клумбах Бишкека

25 апреля 2017, 15:51 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали посадку красивых однолетних цветов.

Как сообщили в мэрии Бишкека, сейчас сотрудники ведут посадку цветов в парке имени Фучика – 700 штук, бульваре Эркиндик – 1 800 штук и площади Победы – 6 тыс. штук.

Всего же для весенней посадки были посеяны более 1 млн 400 тысяч однолетних цветов. По столице будут цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, а также львиного зева и сальвии, около 20 видов цветов.

В настоящее время все тюльпаны зацвели и радуют своей красотой гостей и жителей столицы. Также в скором времени расцветут розы, на общей площади 3,5 га.

Работники "Зеленстрой" совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб. Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.

Мэрия города Бишкек убедительно просит жителей и гостей столицы любить свой город — беречь цветы и уважать труд работников МП "Зеленстрой".