Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Столичных таксистов проверят на наличие патентаСтоличных таксистов проверят на наличие патентаМэрия города Бишкек продолжает чистку памятников и дорогМэрия города Бишкек продолжает чистку памятников и дорог

Более 1 млн цветов зацветут на клумбах Бишкека

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/bolee-1-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422460-ru.html

Похожие новости

Мэрия города Бишкек продолжает чистку памятников и дорог

В День Победы в Бишкеке пройдет акция "Бессмертный полк"

Темир Сариев: Бишкек должен стать городом для людей, а не для машин (интервью)

Хорошие новости: в Бишкеке женщина после ЭКО родила тройню

В Бишкеке пройдет благотворительный концерт Hope, собранные деньги пойдут детям с ограниченными возможностями

25 апреля 2017, 15:51       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. На клумбах Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали посадку красивых однолетних цветов.
Как сообщили в мэрии Бишкека, сейчас сотрудники ведут посадку цветов в парке имени Фучика – 700 штук, бульваре Эркиндик – 1 800 штук и площади Победы – 6 тыс. штук.
Всего же для весенней посадки были посеяны более 1 млн 400 тысяч однолетних цветов. По столице будут цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, а также львиного зева и сальвии, около 20 видов цветов.
В настоящее время все тюльпаны зацвели и радуют своей красотой гостей и жителей столицы. Также в скором времени расцветут розы, на общей площади 3,5 га.
Работники "Зеленстрой" совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб. Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.
Мэрия города Бишкек убедительно просит жителей и гостей столицы любить свой город — беречь цветы и уважать труд работников МП "Зеленстрой".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум