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Новости Кыргызстана

Более 1 млн цветов зацветут на клумбах БишкекаБолее 1 млн цветов зацветут на клумбах Бишкека

Столичных таксистов проверят на наличие патента

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/skoro-vse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422459-ru.html

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25 апреля 2017, 15:57       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. В ближайшее время по городу Бишкек будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД Бишкека. Об этом стало известно на совместном совещании Октябрьской районной администрации с Управлением государственной налоговой службы по Октябрьскому району, а также с участием Ассоциации перевозчиков Кыргызской Республики и представителей фирм, оказывающих услуги такси.
Как отмечается, рейд направлен на наличие патента у водителей, оказывающих горожанам и гостям столицы услуги такси, а также уплату налога на транспорт.
Кроме этого, на совещании обсуждалась текущая ситуация пассажироперевозок в городе, а также вопросы соблюдения налогового законодательства и рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.

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