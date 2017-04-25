Столичных таксистов проверят на наличие патента

25 апреля 2017, 15:57 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. В ближайшее время по городу Бишкек будут проводиться совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД Бишкека. Об этом стало известно на совместном совещании Октябрьской районной администрации с Управлением государственной налоговой службы по Октябрьскому району, а также с участием Ассоциации перевозчиков Кыргызской Республики и представителей фирм, оказывающих услуги такси.

Как отмечается, рейд направлен на наличие патента у водителей, оказывающих горожанам и гостям столицы услуги такси, а также уплату налога на транспорт.

Кроме этого, на совещании обсуждалась текущая ситуация пассажироперевозок в городе, а также вопросы соблюдения налогового законодательства и рассмотрены предложения по упорядочению услуг такси.