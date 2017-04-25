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Нацэнергохолдинг: За последние 7 лет в сектор энергетики направленно $1,3 млрд

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/natsen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422453-ru.html

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25 апреля 2017, 15:17       Комментарии

Комитет по экономической и фискальной политике обсуждает ратификацию соглашения о финансировании между КР и АБР по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3".
В ходе заседания депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) поинтересовалась есть ли у ведомства отчет обо всех полученных грантах и кредитах, направленных в энергосектор страны за 25 лет независимости.
"Куда конкретно ушли эти деньги? Есть детальный отчет? А то мы за 25 лет столько кредитов и грантов получили, чиновники богатеют, а мы не знаем, куда эти деньги ушли. Отрасли остаются на том же уровне", – сказала депутат.
В свою очередь глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сообщил, что за последние 7 лет в энергосектор направленно $1,3 млрд грантовых средств.
"А если за 25 лет, то примерно сверху $400-$500 млн итого где-то $1,7 млрд. В основном освоение этих средств было в период с 2011 года по сегодня. Средства были направленны на большие проекты, такие как строительство Датка-Кемин, реконструкция Акбашинской ГЭС и так далее. Все эти проекты, куда направленны средства, отражены в НСУР", – сообщил Калиев.

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