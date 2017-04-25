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Зилалиев: Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлечет роста цен на электроэнергию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/zilali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422452-ru.html

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25 апреля 2017, 15:28       Комментарии

Комитет по экономической и фискальной политике обсуждает ратификацию соглашения о финансировании между КР и АБР по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3".
В ходе обсуждений депутат Гульшат Асылбаева ("Онугуу-Прогресс") поинтересовалась, скажется ли проект реконструкции ГЭС на тарифах на электроэнергию для потребителей.
В свою очередь глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев заверил депутатов, что повышений тарифов не будет, однако реконструкция ГЭС скажется на себестоимости электроэнергии.

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