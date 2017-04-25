Зилалиев: Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлечет роста цен на электроэнергию

25 апреля 2017, 15:28 Комментарии

Комитет по экономической и фискальной политике обсуждает ратификацию соглашения о финансировании между КР и АБР по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3".

В ходе обсуждений депутат Гульшат Асылбаева ("Онугуу-Прогресс") поинтересовалась, скажется ли проект реконструкции ГЭС на тарифах на электроэнергию для потребителей.

В свою очередь глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев заверил депутатов, что повышений тарифов не будет, однако реконструкция ГЭС скажется на себестоимости электроэнергии.