25 апреля 2017, 15:29 Комментарии

Задержана мошенница, которая брала деньги под проценты на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

В УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница г. Ош, о принятии мер в отношении Мишухей Замиры Шариповны. По ее словам, 15 марта 2017 года женщина, войдя в доверие заявительницы, обманным путем под предлогом внести деньги под проценты в сельхозтехнику из России частной компании, взяла у нее денежные средства в размере 13 550 тысяч долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 166 УК КР.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками городского отделения милиции № 4 Октябрьского РУВД по подозрению данного преступления была задержана и водворена СИЗО-1 г .Бишкек Мишухей Замира Шариповна 1984 года рождения.

В настоящее время следователи проверяют ее на причастность к другим аналогичным преступлениям в столице и обращаются к гражданам, пострадавшим от рук подозреваемой, позвонить по телефонам: 0554 102 286, 0552 102 474.