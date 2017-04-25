Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минобразования запретило выпускникам отмечать последний звонок в кафеМинобразования запретило выпускникам отмечать последний звонок в кафеЗилалиев: Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлечет роста цен на электроэнергиюЗилалиев: Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлечет роста цен на электроэнергию

Задержана мошенница, которая брала деньги под проценты на бизнес

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358874_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422451-ru.html

Похожие новости

В День Победы в Бишкеке пройдет акция "Бессмертный полк"

А.Сазбаков: "У Кыргызстана есть все конкурентные преимущества для того, чтобы привлечь китайских бизнесменов"

В Бишкеке пройдет благотворительный концерт Hope, собранные деньги пойдут детям с ограниченными возможностями

В Кыргызстане зарегистрировано 210 автошкол, в половине из которых выявлены нарушения

Школьникам запретили банкеты в день Последнего звонка

25 апреля 2017, 15:29       Комментарии

Задержана мошенница, которая брала деньги под проценты на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
В УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница г. Ош, о принятии мер в отношении Мишухей Замиры Шариповны. По ее словам, 15 марта 2017 года женщина, войдя в доверие заявительницы, обманным путем под предлогом внести деньги под проценты в сельхозтехнику из России частной компании, взяла у нее денежные средства в размере 13 550 тысяч долларов США.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 166 УК КР.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками городского отделения милиции № 4 Октябрьского РУВД по подозрению данного преступления была задержана и водворена СИЗО-1 г .Бишкек Мишухей Замира Шариповна 1984 года рождения.
В настоящее время следователи проверяют ее на причастность к другим аналогичным преступлениям в столице и обращаются к гражданам, пострадавшим от рук подозреваемой, позвонить по телефонам: 0554 102 286, 0552 102 474.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум