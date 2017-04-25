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Минобразования запретило выпускникам отмечать последний звонок в кафе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358889_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422450-ru.html

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Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая

25 апреля 2017, 15:32       Комментарии

Последний звонок пройдет в школах Кыргызстана 25 мая. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.
Приказ запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, а также организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.
Начальникам Бишкекского и Ошского городских управлений образования, заведующим районными и городскими отделами образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников, в целом усилить административную ответственность за охрану здоровья учащихся, соблюдение техники безопасности во время проведения мероприятий.
Администрации школ, классные руководители и председатели родительских комитетов будут нести персональную ответственность за проведение последнего звонка в школах.
Торжественные мероприятия должны быть оформлены государственной символикой и сопровождаться исполнением государственного гимна.
Напомним, в прошлом году последний звонок был перенесен на 27 мая из-за длительных зимних каникул. Тогда ведомство также запретило собирать деньги и проводить торжества в честь окончания школы в кафе и ресторанах.

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