Минобразования запретило выпускникам отмечать последний звонок в кафе

25 апреля 2017, 15:32 Комментарии

Последний звонок пройдет в школах Кыргызстана 25 мая. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.

Приказ запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, а также организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

Начальникам Бишкекского и Ошского городских управлений образования, заведующим районными и городскими отделами образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников, в целом усилить административную ответственность за охрану здоровья учащихся, соблюдение техники безопасности во время проведения мероприятий.

Администрации школ, классные руководители и председатели родительских комитетов будут нести персональную ответственность за проведение последнего звонка в школах.

Торжественные мероприятия должны быть оформлены государственной символикой и сопровождаться исполнением государственного гимна.

Напомним, в прошлом году последний звонок был перенесен на 27 мая из-за длительных зимних каникул. Тогда ведомство также запретило собирать деньги и проводить торжества в честь окончания школы в кафе и ресторанах.