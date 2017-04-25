В честь Дня города в столице пройдет акция "Мой любимый город"

25 апреля 2017, 15:26 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. 28 апреля в 14:00 часов текущего года ЦБС Бишкека (централизованная библиотечная система) в честь празднования Дня города в сквере имени Тоголока Молдо проведет акцию "Менин суйуктуу шаарым" - "Мой любимый город". Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

На запланированной акции для детей будут показаны мастер-классы по ремонту книг, а также пройдет выставка книг на разную тематику.

Более того, будут организованы игры по шахматам и шашкам, конкурсы по рисованию.

Подробную информацию можно получить по телефону ЦБС города Бишкек: 45-42-52.