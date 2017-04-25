За ложь кыргызу отрубали голову и вешали на шею отцу — беседа о традициях

25 апреля 2017, 15:07 Комментарии

Однажды моя знакомая в очередной раз заскрежетала зубами: из-за визита родственников ей с ребенком уже месяц приходится спать на полу возле туалета. Кажется, ее бишкекская однушка просто физически не вмещает столько человек.

"Слушай, а нельзя им как-то аккуратно намекнуть, что вам с мужем и ребенком очень трудно при таком количестве гостей?" - спросила я. Она замахала на меня руками, как на прокаженную: "Ты что?! Это же традиции!".

Действительно ли предки кыргызов следовали таким правилам? Правда ли, что они воровали невест и ни во что не ставили келинок? На сложные и деликатные вопросы согласился ответить руководитель фонда "Бакдоолот" Мелис Мураталиев.

- С развитием глобальных экономических отношений мир становится сложнее. Мы каждый день трудимся, но все равно выбираем продукты подешевле. При этом сохранились традиции, согласно которым нужно провести большой той или принимать гостей столько времени, сколько они пожелают у вас оставаться. Как вы думаете, эти традиции не вымрут в новых экономических реалиях?

- Традиции не изживут себя, но важно понимать их суть. Гостеприимство - это не повинность, оно должно исходить от души. Плохо, когда люди этим пользуются. Если ты видишь, что человеку тяжело, зачем его мучить? Другое дело, когда у гостя безвыходная ситуация, но и в этом случае нельзя просто переложить свои проблемы на другого.

У кыргызов есть два важных понятия - "салт" и "каада". Объясню на примере: представьте, что женятся хан и конюх. Каждый должен сделать одно и то же. Сначала происходит "кудалашуу" - сватовство. Затем "сойко салуу" - это когда на невесту надевают серьги. Потом жених забирает невесту. Кстати, она должна согласиться на брак, иначе это будет похищение, а исконные кыргызские традиции такого не одобряют. После проводятся обряд нике и той.

Все это - "салт", традиция, неписаный закон. То, что обязаны сделать и хан, и конюх. А "каада" - то, как все будет исполнено. У хана невесту могут провожать 30 дней, столько же продлится той. У него будут тысячи гостей, самые изысканные блюда и огромный калым. А у конюха не будет пышного празднества, богатой невесты и длительных тоев. В качестве калыма он даст не табун лошадей, а одну. Но никто из них не нарушит традиции. "Каада" меняется, "салт" - нет.

- Раньше, если человек много украл, ему отрубали голову. А теперь таких людей сажают на свадьбах на самое почетное место.

- Это наша болезнь! Помните из уроков истории период Кыргызского великодержавия? Как описал академик Василий Бартольд, в IX-X веках кыргызы переживали расцвет своего могущества: они занимали территорию современной Монголии, Сибири, часть Китая и Казахстана. В государстве тогда был порядок.

Действительно, практиковалась смертная казнь, причем непростая. Тогда казнили за три проступка: ложь, воровство и предательство. Судьба семьи преступника была воистину ужасной: его отрезанную голову вешали на шею отцу или старшему брату, и те не имели права снимать ее до конца жизни. Это делалось для того, чтобы каждый знал, что в семье был лжец, предатель или вор.

Сейчас мы утратили многие ценности, например, не придаем большого значения тому, что говорим. А ведь недаром у кыргызов была поговорка: "Человек - раб своих слов".

- Как насчет келинок? Сейчас нередко приходится слышать, что в некоторых семьях традиции переросли в унижение девушек, и ситуация действительно тревожная.

- В традиционной кыргызской семье у мужа и жены есть свои обязанности. Девушку не просто так воспитывали в строгости - все понимали, что она выйдет замуж, а значит, будет представлять свой род в другой семье. Каждый отец хочет, чтобы дочь показала остальным, как хорошо она воспитана.

Однако унижения недопустимы! Кыргызским женщинам часто приходилось править народом. Вспомните, ведь когда-то у руля власти стояла Курманджан датка, воевала Жаныл-Мырза. Жена Манаса Каныкей тоже не была забитой домохозяйкой, а решала многие вопросы, когда муж уходил в поход.

- А что насчет вторых, третьих жен?

- Это очень спорный вопрос. Лично я считаю, что это опять-таки было связано с высоким уровнем смертности, который предполагает кочевая жизнь. Причем вопрос о второй жене решала скорее первая супруга, чем сам мужчина.

Это очень хорошо видно на примере акына Женижока. Он женился по большой любви, но девушка оказалась бесплодной. Все понимали, что именитому акыну нужно потомство, и сама возлюбленная уговаривала его взять вторую жену. Однако из-за большой любви к ней он отказался.

Некоторые свадебные традиции сейчас и вовсе кажутся очень странными. Например, раньше овдовевшая женщина могла выйти замуж за брата покойного, и в этом был смысл. Такое практиковалось лишь в том случае, если у женщины имелись дети: роду было важно, чтобы они воспитывались среди своих.

- Вполне логично. Это всего-навсего вопрос выживания в сложных кочевых условиях...

- Да! У нас каждая традиция имеет смысл. Есть такие обычаи, суть которых начали понимать только сейчас благодаря открытиям ученых. Например, традиция, которая называется "баштан суу тегеретуу". Когда кто-нибудь возвращается домой после долгого пути или после какого-то ужасного события, наши мамы или бабушки берут пиалу, трижды проводят ею над головой, затем выливают воду в безлюдном месте, а саму пиалу переворачивают и оставляют на улице на три дня.

Казалось бы, что за странный обряд? Но в 2000-х японский ученый Эмото Масуру сделал научное открытие: вода имеет память! Вокруг человека есть энергетическое поле - и это тоже доказанный факт. Потому можно сделать вывод, что пиала с водой "вбирает в себя" весь негатив.

Мы имеем богатый багаж уникального опыта. Вот еще один пример: археологи часто находили рядом с могилами младенцев просверленные альчики. Долгое время историки гадали: зачем делать отверстия в альчиках? На шею в качестве оберега их никогда не вешали, так какую функцию они выполняли?

Оказалось, что разноцветные альчики вешали над колыбелью с мальчиками. Каждый пятый человек рождается левшой, а для племени, где любой мужчина должен стать воином, это не очень удобно. Детей делали правшами очень щадящим способом: пеленая, оставляли правую руку свободной. Малыша, конечно, привлекали разноцветные альчики, раскачивающиеся над бешиком, - он старался дотянуться до них свободной рукой, и нужное полушарие мозга развивалась. Представляете, сколько в этом народной мудрости?!

- После нашей Апрельской революции в некоторых странах стали носить футболки с надписью "Не буди во мне кыргыза". Нежелание мириться с неугодным правителем - это действительно общенациональная черта?

- Думаю, любовь к свободе характерна для всех народов, но у кыргызов она выражена особенно ярко. Если собрать десяток наших парней и спросить, кто из них хочет править, руки поднимут все. Это объясняется историческим бытом кочевников: племена постоянно воевали, все мальчики становились воинами, а смертность среди них была высокой. Мы привыкли сражаться.

Помните историю про баатыра Эр Солтоноя? Однажды кыргызы собрались биться против джунгар, но, чтобы не проливать лишнюю кровь, договорились решить исход боя поединком - по 100 лучших воинов с обеих сторон. Наши воины пришли за благословением к Эр Солтоною, которому тогда было уже 80 лет. Он удивился: "Почему вы бьетесь без меня? Для воина умереть в постели - позор, а в бою - праздник". Он возглавил эту битву, и кыргызы победили.

Семь лет назад, как раз во время Апрельской революции, мой знакомый был в Латвии. Тогда кадры с площади Ала-Тоо транслировали по всему миру. Он рассказал, что к нему подошел латыш, ощупал и сказал: "Вы вообще люди или кто?". Знакомый, конечно, растерялся... Оказалось, что европейца очень впечатлила одна сцена: к "Белому дому" бежит по площади юноша с флагом Кыргызстана. Стреляет снайпер, и он падает. Флаг на лету подхватывает другой, делает несколько шагов и его тоже ранят. Тогда знамя берет третий человек, и в этом момент камера "отворачивается"... Так вот, латыша удивило, что кто-то может бежать на смерть с удовольствием.

Сейчас мы стараемся не отставать от мировых процессов. Это хорошо: развиваются наука и технологии, мы к ним приобщаемся. С другой стороны, нельзя забывать о том, кто мы сами и какой вклад можем внести в развитие мира.