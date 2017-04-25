Опрос: 67% молодежи Кыргызстана боятся землетрясения

25 апреля 2017, 14:39 Комментарии

НИСИ в рамках проекта "М-Репорт", реализуемого совместно с ЮНИСЕФ, провел социологический опрос среди молодежи Кыргызстана на актуальную тему "Землетрясения", посредством СМС-рассылки.

Целью опроса – определение знаний и действий, применяемых молодыми людьми во время землетрясений. В опросе приняло 1 тыс. 353 человек из 40 районов республики.

Согласно данным опроса, 58% молодежи знает, что Кыргызстан находится в сейсмоактивной зоне, 41% нет.

67% респондентов ответили, что боятся землетрясений, примечательно, что это люди старше 24 лет.

26% респондентов ответили, что выбегут на улицу, указав это как важным действием, которые они предпримут во время землетрясений. Далее они помогут другим спрятаться в безопасном месте. Преимущественно молодежь школьного возраста (21%) отметили, что залезут под стол и переждут.

"Снизить риски последствий чрезвычайных ситуаций можно через правильную подготовку к ним и повышения знаний молодежи и детей о том, как себя вести во время стихийных бедствий. Совместно с МЧС и при поддержке Европейского Союза, мы проводим обучение детей по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций, а также специалистов гражданской защиты", – подчеркнул руководитель программы ЮНИСЕФ по снижению рисков стихийных бедствий Эсен Турусбеков.

Данное явление возможно связано с тем, что 53% опрошенных не знают, что нужно делать во время землетрясений и 26% из них не знают насколько их жилье сейсмоустойчивое.

37% респондентов хотят узнать, как оказать первую помощь, если во время землетрясения кто-то пострадал и 19% причины возникновения землетрясений.