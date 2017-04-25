В китайском округе мусульманам запретили давать детям религиозные имена

25 апреля 2017, 14:51 Комментарии

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая детям из мусульманских семей запретили давать связанные с религией имена. Таким образом власть пытается бороться с радикализмом среди местных жителей. Ранее им запретили носить хиджабы и "ненормально большие бороды".

Как передаёт TJournal со ссылкой на Radio Free Asia, под запрет попали такие имена, как Ислам, Коран, Газават, Медина, Мекка, Саддам, Хадж и другие. Новорождённые, названные такими именами, не смогут получить документ под названием "хукоу". Это один из основных документов для Китая, без которого не удастся получить доступ к социальным льготам, медицине и образованию.

Как пояснил корреспонденту радио один из неназванных чиновников, давая ребёнку имя, важно смотреть, чтобы оно не символизировало "священную войну" и не ассоциировалось с сепаратизмом.

30 марта 2017 года стало известно, что в этой же провинции власть запретила мужчинам носить "ненормально большие бороды", а женщинам хиджабы. По мнению правительства, жители Синцзян-Уйгурского автономного округа, большинство из которых традиционно являются умеренными мусульманами, в последнее время начали активно демонстрировать религиозную атрибутику.

Местные власти считают, что таким образом жители автономного округа выражают своё несогласие с политикой Пекина. С 1 апреля 2017 года им также запрещено "отказываться от просмотра телевидения, прослушивания радио и других государственных информационных служб и СМИ".

Жители автономного округа заявили, что подобными мерами власть занимается "политическим преследованием" граждан, хотя и скрывает это под видом борьбы с экстремизмом.

Очевидцы рассказали корреспонденту радиостанции, что подобные притеснения идут уже давно. Например, в марте 2017 года власти Синьцзяна уволили этнического уйгурского чиновника за проведение своей свадебной церемонии дома в соответствии с исламскими традициями, а не на "санкционированном правительством месте".

Тем временем правительство Китая называет Синьцзян-Уйгурский автономный округ рассадником терроризма, обвиняя жителей в организации терактов и попытках примкнуть к сирийским боевикам. Для предотвращения этого в 2016 году жителей округа обязали хранить свои паспорта в полицейских участках.