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В китайском округе мусульманам запретили давать детям религиозные имена

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358881_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422446-ru.html

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25 апреля 2017, 14:51       Комментарии

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая детям из мусульманских семей запретили давать связанные с религией имена. Таким образом власть пытается бороться с радикализмом среди местных жителей. Ранее им запретили носить хиджабы и "ненормально большие бороды".
Как передаёт TJournal со ссылкой на Radio Free Asia, под запрет попали такие имена, как Ислам, Коран, Газават, Медина, Мекка, Саддам, Хадж и другие. Новорождённые, названные такими именами, не смогут получить документ под названием "хукоу". Это один из основных документов для Китая, без которого не удастся получить доступ к социальным льготам, медицине и образованию.
Как пояснил корреспонденту радио один из неназванных чиновников, давая ребёнку имя, важно смотреть, чтобы оно не символизировало "священную войну" и не ассоциировалось с сепаратизмом.
30 марта 2017 года стало известно, что в этой же провинции власть запретила мужчинам носить "ненормально большие бороды", а женщинам хиджабы. По мнению правительства, жители Синцзян-Уйгурского автономного округа, большинство из которых традиционно являются умеренными мусульманами, в последнее время начали активно демонстрировать религиозную атрибутику.
Местные власти считают, что таким образом жители автономного округа выражают своё несогласие с политикой Пекина. С 1 апреля 2017 года им также запрещено "отказываться от просмотра телевидения, прослушивания радио и других государственных информационных служб и СМИ".
Жители автономного округа заявили, что подобными мерами власть занимается "политическим преследованием" граждан, хотя и скрывает это под видом борьбы с экстремизмом.
Очевидцы рассказали корреспонденту радиостанции, что подобные притеснения идут уже давно. Например, в марте 2017 года власти Синьцзяна уволили этнического уйгурского чиновника за проведение своей свадебной церемонии дома в соответствии с исламскими традициями, а не на "санкционированном правительством месте".
Тем временем правительство Китая называет Синьцзян-Уйгурский автономный округ рассадником терроризма, обвиняя жителей в организации терактов и попытках примкнуть к сирийским боевикам. Для предотвращения этого в 2016 году жителей округа обязали хранить свои паспорта в полицейских участках.

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