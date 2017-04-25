Бакетаев: Атамбаев и Бабанов первые в рейтинге - так и должно быть

25 апреля 2017, 14:57 Комментарии

Политолог Бакыт Бакетаев назвал итоги исследования Института Gallup одним из самых значимых новостей прошедшей недели.

В эфире "Биринчи радио" эксперт отметил, что главной темой этого года является избрание нового президента, и весь народ Кыргызстана ждет этого события.

"Это исследование получилось довольно солидным. Сейчас по рейтингу Алмазбек Атамбаев и Омурбек Бабанов занимают первые места - 82% у Атамбаева и 80% у Бабанова. На самом деле это реально. Конечно, на сегодняшний день это только начало, но все-таки, по моему мнению, это исследование совпадает с итогами местных исследований, которые мы проводили в прошлом году", - сказал политолог.

Он отметил, что в этот исторический год очень важно выбрать лидера нации, руководителя государства, который поднимет страну на следующую ступень, не деля народ на партии или другие категории. Кыргызстанцы должны искать в новом президенте мудрость, считает Бакыт Бакетаев.

В интервью "ВБ" эксперт отметил, что лидер партии "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов идет впереди с большим отрывом от других кандидатов на пост президента, и его шансы на победу в предстоящих осенью президентских выборах достаточно велики.

"Бабанов - опытный политик, он всегда на слуху, плюс ко всему он был премьер-министром, а это значит, что он хорошо знает систему. То, что Бабанов находится на втором месте рейтинга сразу после действующего президента, а другие политики намного от него отстали, говорит о многом. Ну и, конечно, то, что на Омурбека Бабанова уже сейчас начали слив компромата, напрямую говорит о том, что политики видят в нем сильного оппонента", - сказал Бакетаев.