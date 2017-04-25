Проект CAREN обеспечил гигабитную скорость соединения для академического сообщества Центральной Азии

25 апреля 2017, 14:00 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Исследователи, ученые и студенты в Центральной Азии и Европе уже начинают извлекать выгоду из недавнего развертывания 1 Гбит/с скоростного соединения в Центральной Азии для исследований и образования, которое было официально открыто сегодня в Бишкеке в начале 2-й Региональной сетевой конференции CAREN (CRNC 2017).

Новое соединение в Центральной Азии было достигнуто в рамках реализации финансируемой Европейским Союзом третьей фазы проекта Центрально-азиатская Исследовательская и Образовательная Сеть (CAREN), который направлен на создание и консолидацию мощной и устойчивой сети передачи данных, обслуживающей все высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения в Центральной Азии.

Первоначально CAREN-3 соединил кыргызские и таджикские научно-образовательные сообщества с их коллегами в Европе и остальной части мира по линиям Бишкек (Кыргызстан) и Душанбе (Таджикистан) к хабу во Франкфурте, где они соединялись с общеевропейской сетью GÉANT. Кроме того, впервые прямая возможность соединения в регионе была также развернута между Бишкеком и Душанбе, дав базовой сети более высокий уровень надежности, чем было возможно ранее.

Выступая на открытии Стив Коттер, генеральный директор GÉANT, сказал: "GÉANT получил мандат Европейского Союза, чтобы помочь построить цифровые мосты между Европой и другими регионами мира, чтобы укрепить существующие и активизировать новые совместные исследовательские и образовательные мероприятия. Финансирование ЕС в сочетании с опытом GÉANT и его партнеров по национальным научно-образовательным сетям (NREN) в Центральной Азии ставит CAREN в уникальное положение, чтобы превратить древний Шелковый путь в высокоскоростную цифровую магистраль, создав сетевую среду в области образования в которой могут процветать сотрудничество, региональные и международные исследования".

При финансировании ЕС в размере 10 млн евро до 2019 года третий этап проекта начался в июне 2016 года, первоначально с участием Кыргызстана и Таджикистана в качестве бенефициаров, Правительства которых подписали двусторонние соглашения о со-финансировании с Европейской Комиссией (ЕС). Ведется работа по возобновлению участия в проекте Казахстана и Туркменистана, Узбекистан также имеет право присоединиться к проекту.

Посол Чезаре Де Монтис, глава Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, отметил: "Развитие высокопроизводительной, и рентабельной инфраструктуры передачи данных для исследований и образования занимает важное место в повестке дня ЕС, поскольку является ключевым в объединении лучших умов. В этой ситуации мы приветствуем проект CAREN, который недавно вступил в свою третью фазу и впервые позволил подключиться на гигабитной скорости для Центральной Азии. В партнерстве с NREN мы с нетерпением ожидаем расширения преимуществ CAREN для исследовательских и образовательных сообществ во всем регионе".

Конференция CRNC17"Наделение возможностями научно-образовательных сообществ Центральной Азии через глобальные высокоскоростные сети", организованное совместно с KRENA, Кыргызская Научная и Образовательная Компьютерная Сеть и Кыргызско-Турецкий университет "Манас" объединит практиков из Центрально-Азиатских научно-исследовательских сообществ и высшего образования, политиков, поставщиков возможности соединения, поставщиков ИКТ, а также опираясь на опыт представителей других региональных сетей и организаций, таких как GÉANT, TEIN * CC (Азиатско-Тихоокеанский регион) и Ubuntu Net Allliance (SE Africa).

В течение следующих двух дней участники смогут услышать и увидеть из первых рук ученых и академиков как высокоскоростные линии связи CAREN вносят реальный вклад в развитие совместных исследований в таких областях, как исследования окружающей среды, сейсмология, телемедицина, сохранение природного и культурного наследия. Кроме того, в презентациях будет показано, как электронное обучение и возможности дистанционного обучения делают доступ к образованию и передаче знаний более доступным.

Институт астрофизики Академии наук Республики Таджикистан, например, участвует в международных программах по выявлению, изучению и мониторингу опасных астероидов. Недавно Институт был подключен к таджикской NREN – TARENA и вследствие извлекает выгоду от высокоскоростной и надежной связи, которую обеспечивает CAREN.

Д-р Гульчехра Кохирова, директор Института и докладчик на конференции, сказала: "Мы передаем и получаем большие объемы данных в Центр малых планет в США, которые являются глобальным центром для всей информации о позициях угроз, которые мы контролируем. Без надежной высокоскоростной связи TARENA и CAREN мы просто не могли бы участвовать в работе центра".

Конференция CRNC17 также отметит официальное открытие уполномоченного CAREN Центра Сотрудничества (CAREN * CC), который был создан партнерами CAREN в качестве некоммерческой организации, базирующейся в Бишкеке, для содействия развитию сетей R & E во всем центрально азиатском регионе и расширения воздействие CAREN.

Профессор Аскар Кутанов, региональный координатор CAREN, сказал: "Мы рады отпраздновать с широким сообществом исследовательских и образовательных сетей создание этого скоростного гигабитного соединения CAREN. CAREN * CC сделает все возможное для продвижения преимуществ для сообществ пользователей, поддерживая их совместные усилия и для подключения других партнеров в нашем регионе, помогая получить им необходимую поддержку".

О CAREN

Проект Центрально-Азиатская Научно-исследовательская и Образовательная Сеть (CAREN), начатый в 2009 году, финансируемый ЕС, предусматривает создание сети высокопроизводительных интернет-ресурсов для исследовательских и образовательных сообществ в Центральной Азии, объединяющей более полумиллиона ученых и студентов по всему региону. Новая фаза проекта (CAREN 3) начатая в 2016 году, которая в настоящее время связывает исследовательские и образовательные сообщества Кыргызстана и Таджикистана с планами по подключению Казахстана и Туркменистана (Туркменистан участвовал в предыдущих этапах проекта). Узбекистан является кандидатом на будущее включение в проект.

Линии вязи с другими региональными сетями, такими как общеевропейская магистраль GÉANT, обеспечивает глобальный охват CAREN, обеспечивающий беспрепятственный обмен данными и сотрудничество между исследователями и педагогами в Центральной Азии и в остальном мире.

До августа 2019 года проект CAREN будет финансироваться совместно с Европейским союзом в размере 10 млн евро через Генеральный директорат Европейской комиссии по развитию и сотрудничеству (Грантовый контракт DCI-ASIE/2016/372-47). Дополнительные взносы предоставляются странами-участницами через финансовые соглашения между Европейской комиссией и их правительствами.

Проект действует и управляется исследовательской сетевой организацией GÉANT, в партнерстве с национальными научно-исследовательскими и образовательными сетями (NRENs) участвующих стран-партнеров.