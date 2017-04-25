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Ч.Турсунбеков: "В июне планируется открытие авиасообщения между Кыргызстаном и Ираном"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422443-ru.html

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25 апреля 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Парламентская делегация Кыргызстана во главе с Торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым сегодня, 25 апреля встретилась с Министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем кыргызско-иранской МПК Аббас Ахмадом Ахунди. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
На встрече Торага Чыныбай Турсунбеков отметил, что в настоящее время ведутся переговоры между кыргызской авиакомпанией "Эйр Манас", иранскими агентствами и авиакомпаниями "Махан Эйр" и "Джан Эйр" по запуску прямого авиасообщения. "Включение Кыргызстаном Ирана в список стран с упрощенным визовым режимом и открытие прямого авиасообщения позволят бизнесменам Кыргызстана и Ирана теснейшим образом взаимодействовать и привлечет большое число туристов из Ирана в Кыргызстан",- отметил Торага и добавил, что Правительству Кыргызстана парламентом было дано поручение проработать вопрос внедрения электронных виз.
Стороны подчеркнули важность скорейшей реализации проекта по строительству железной дороги по маршруту "Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран". Касаясь вопроса строительства данной железной дороги, Торага ЖК Ч.Турсунбеков подчеркнул, что реализация данного проекта имеет важное стратегическое в экономическом спектре значение, как для Кыргызстана, так и для Ирана.
В свою очередь Министр Аббас Ахмад Ахунди отметил, что иранская сторона планирует провести встречу всех пяти заинтересованных сторон в целях обсуждения реализации проекта строительства вышеуказанной железной дороги. Также он сообщил о том, что на данный момент проводятся работы по поиску инвесторов, в том числе со стороны международных финансовых институтов, таких как Исламский банк развития (ИБР). Иранская сторона особо акцентировала внимание на необходимости налаживания сотрудничества в банковской сфере.
Стороны также констатировали недостаточный уровень торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами. "Необходима концентрация усилий в наполнении экономического содержания двустороннего сотрудничества", - отметил Торага и добавил, что осуществление всех этих проектов, позволит региональному сотрудничеству между странами выйти на качественно новый уровень, а также будет способствовать развитию и процветанию региона в целом.
Напомним, что с 23 по 27 апреля т.г. проходит официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ч.Турсунвбековым в г.Тегеран (Исламская Республика Иран). В состав данной делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мирлан Бакиров, Исланбек Сарсейитов, Жыргалбек Аттокуров, Жыргалбек Турускулов и Абдимуктар Маматов.

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