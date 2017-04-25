Минсоцразвития КР: За три года более 600 детей обрели семью благодаря работе отделов по защите семьи и детей

25 апреля 2017, 14:49 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Начиная с 2014 года, 600 детей, оказавшихся в детских дома и интернатах, вновь проживают с родителями или родственниками благодаря работе территориальных отделов защиты семьи и детей.

Как было сказано на отчете перед Общественным советом МТСРК КР, обеспечение каждого ребенка семейным окружением является основной задачей в сфере защиты прав детей. Выявлением детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются территориальные отделы по защите семьи и детей. На каждого ребенка составляется Индивидуальный план защиты ребенка, который направлен на воссоединение с семьей или родственниками, определение в приемную семью, передачу на усыновление или под опеку.

По данным Управления защиты семьи и детей МТСР КР, причиной попадания детей в интернатные учреждения являются смерть родителей, признание родителей безвестно отсутствующими или недееспособными, лишение или ограничение родительских прав, в связи с отбыванием наказания в местах заключения, оставление согласно акта ОВД и в родильных отделениях, по причине внешней и внутренней миграции.

Распределение детей по типам социальных учреждений:

- в детских домах системы Минобразования - 1 080 детей,

- в специальных интернатах для ЛОВЗ в системе Минобразования - 2 001 ребенок,

- в интернатах-гимназиях системы Минобразования - 3 474 ребенка,

- в стационарных социальных учреждениях системы МТСР - 428 детей,

- в частных детских домах - 988 детей,

- в религиозных детских учреждениях - 917 детей.

В ходе отчета было также отмечено, что в Кыргызстане более 60 реабилитационных и кризисных центров предоставляют социальные услуги семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

23 из них открыло Министерство труда и социального развития в 2014-2016 гг. в рамках государственного социального заказа. Общая сумма финансирования составила 20 млн. сомов. За эти годы социальные услуги смогли получить 11 460 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.