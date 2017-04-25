Уровень воды в реках Кыргызстана приблизился к критической отметке, - Кыргызгидромет

25 апреля 2017, 14:24 Комментарии

В связи с повышением температуры воздуха 25 апреля в 12:00 на реках Кыргызстана отмечались небольшие подъемы уровней воды.

Как сообщила 25 апреля пресс-служба Кыргызгидромета, на 1-4 сантиметра уровень воды поднялся на реках Каракол, Кегеты, Аламедин, Ак-Суу, Чу, Нарын (в городе Нарын), Узун-Акмат, Кегарт и Яссы. На реках Тентек-Сай вода поднялась на 15 см, Чангет - 17 см.

"Водность большинства рек Кыргызстана повышенная и составляет 122-198% нормы, 203-276% выше нормы отмечался сток рек Кегеты, Ала-Арча, Талас, Узун-Акмат, Тентек-Сай, Кегарт, Майлуу-Суу, Чангет и Араван-Сай", - сообщили в ведомстве.

На реках Тентек-Сай, Майлуу-Суу и Кегарт Жалал-Абадской области расход воды приближен к критической отметке. На реке Чангет расход воды превысил опасный расход воды.