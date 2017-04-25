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Новости Кыргызстана

Опрос: 67% молодежи Кыргызстана боятся землетрясенияОпрос: 67% молодежи Кыргызстана боятся землетрясенияЧ.Турсунбеков: "В июне планируется открытие авиасообщения между Кыргызстаном и Ираном"Ч.Турсунбеков: "В июне планируется открытие авиасообщения между Кыргызстаном и Ираном"

По Кыргызстану преимущественно без осадков – прогноз погоды на 26 апреля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422439-ru.html

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Ч.Турсунбеков: "В июне планируется открытие авиасообщения между Кыргызстаном и Ираном"

25 апреля 2017, 14:34       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 26 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков.
Днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +24...+29
Баткенская область
ночью: +8...+13
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +3...+8
днем: +15...+20
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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