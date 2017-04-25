По Кыргызстану преимущественно без осадков – прогноз погоды на 26 апреля

25 апреля 2017, 14:34 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 26 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков.

Днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +24...+29

Баткенская область

ночью: +8...+13

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +3...+8

днем: +15...+20

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +17...+22

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +26...+28.