По Кыргызстану преимущественно без осадков – прогноз погоды на 26 апреля

25 апреля 2017, 14:34 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 26 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков.
Днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +24...+29
Баткенская область
ночью: +8...+13
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +3...+8
днем: +15...+20
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +26...+28.