Комитет ЖК снял с парламентского контроля исполнение постановления об обстоятельствах освобождения А.Батукаева из тюрьмы и его выезда из КР

25 апреля 2017, 14:25 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 25 апреля снял с парламентского контроля исполнение постановления "Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств освобождения А.Батукаева из мест лишения свободы и его выезда за пределы республики" от 30 мая 2013 года. По словам заместителя председателя комитета Искендера Матраимова (СДПК), комиссия по освобождению "криминального авторитета" Азиза Батукаева и его вылету из страны была создана в V созыве.

"Комиссия окончила свою работу и передала все собранные материалы. Правоохранительные органы занимаются данным вопросом. Нам нет необходимости контролировать исполнение постановления", - сказал депутат.

С его мнением согласились остальные члены комитета.