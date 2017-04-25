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Комитет ЖК снял с парламентского контроля исполнение постановления об обстоятельствах освобождения А.Батукаева из тюрьмы и его выезда из КР

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422438-ru.html

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25 апреля 2017, 14:25       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 25 апреля снял с парламентского контроля исполнение постановления "Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств освобождения А.Батукаева из мест лишения свободы и его выезда за пределы республики" от 30 мая 2013 года. По словам заместителя председателя комитета Искендера Матраимова (СДПК), комиссия по освобождению "криминального авторитета" Азиза Батукаева и его вылету из страны была создана в V созыве.
"Комиссия окончила свою работу и передала все собранные материалы. Правоохранительные органы занимаются данным вопросом. Нам нет необходимости контролировать исполнение постановления", - сказал депутат.
С его мнением согласились остальные члены комитета.

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