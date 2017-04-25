Темир Сариев: Бишкек должен стать городом для людей, а не для машин (интервью)

25 апреля 2017, 14:40 Комментарии

Темир Сариев поделился своим мнение о проблемах Бишкека.

- Темир Аргембаевич, здравствуйте. Сразу хочу спросить вас, какую проблему вы считаете в городе самой главной?

- Здравствуйте. В последнее время на первое место выходит проблема аварий на дорогах. Страдают и погибают люди. Особенно страшно, когда под колеса машин попадают дети. Суровая статистика показывает, что аварийность на наших дорогах в разы превышает цифры из развитых стран.

Всех, конечно, волнует вопрос, что делать? Сейчас можно принять неотложные меры для улучшения ситуации. Для этого необходим жесткий контроль за работой ДПС и координация их работы с общественными объединениями, такими, например, как родительские комитеты. Это позволит частично снизить уровень опасности, особенно для детей. Но хочу подчеркнуть, что в целом эту проблему можно решить только комплексно. Об этом хочу сказать подробнее.

Почему-то многие считают, что источник всех бед - это транспортный коллапс и бескультурье водителей. Это не совсем так. Конечно, нужно серьезно заняться вопросами подготовки водителей и выдачи прав. Нельзя пускать за руль человека, который не имеет навыков и необходимого опыта вождения. Однако, "дорожные" проблемы во многом это еще и следствие проблемы более высокого уровня. Суть ее заключается в том, что отсутствует понимание о необходимости комплексного плана развития города. Не надо путать его с генпланом, генплан - это только частичка комплексного плана.

Нам надо самим понять, какой город мы хотим построить? В каком городе мы можем комфортно и безопасно жить? На сколько человек должен быть рассчитан город? Какая должна быть культура города? Сколько таких субкультур в городе? Кто должен участвовать в развитии города? В конце-концов, город строим для машин или для людей? Вопросов очень много и надо находить ответы на них.

- Давайте представим, что комплексная программа развития города уже есть - такая, какой вы ее видите. Тогда как бы решала эта программа ту же самую пресловутую транспортную проблему?

- Что касается транспортной проблемы, то начинать надо с дорог. Нужно привести их в нормальное состояние.

Если взглянуть на город сверху, что называется с высоты птичьего полета, то мы увидим, что южную и северную части города разделяет железная дорога, а соединяют всего 5-6 улиц. В городе-миллионере! Вот на эти улицы (Байтик Баатыра, Ибраимова, Манаса, Молодой гвардии, Шабдан Баатыра), действительно, как в воронку съезжаются все машины, чтобы попасть из одной части города в другую. Вы представляете, какая нагрузка выпадает на эти дороги?

В то же время десятки улиц упираются в тупик - железную дорогу. По примеру улицы Панфилова надо "пробивать" автодороги насквозь, через железную дорогу, чтобы разгрузить остальные. И по такой схеме это надо прокладывать дороги от Молодой гвардии и до Шабдан Баатыра.

Таким образом, мы сможем добиться того, что спецмашины могут без пробок быстро добираться в любую точку города. Я имею в виду пожарных, скорую помощь, газовиков, милицию и мчс-ников. Ну, естественно, что польза для пассажиров и автовладельцев в целом от этого тоже очевидна.

Кроме того, городу нужны современные дорожные развязки. В мире накоплен огромный опыт в этом плане. Бишкеку есть что перенять и у нас есть талантливые архитекторы и градостроители. И к тому же, это очень эстетично смотрится.

Мы как-то не заметили, как город постепенно захватила диктатура автомобиля. Пробки теперь возникают не только в часы пик, люди опаздывают на работу, "неотложки" опаздывают к больным, народ недоволен мэрией. А это ведь не только транспортная проблема. Из-за выхлопных газов это еще и нарастание экологических проблем, ведущих к ухудшению здоровья горожан.

Получилось, что за последние 5-7 лет мы пришли к тому, что люди стали уже не главными в городе. Главными стали автомобили! Здесь надо понимать, что сколько бы дорог не строили, их все равно будет недостаточно для решения проблемы пробок.

- А что, на ваш взгляд, надо делать, чтобы решить эту проблему?

- Ни один современный город в мире не может вместить все имеющиеся у горожан машины. Урбанистика, наука об управлении городами, предлагает разные пути решения этой проблемы, но есть несколько общих подходов, которые применяются везде.

Нам необходимо вводить специальные меры, чтобы разгрузить город от машин, но использовать не запретительный, а так называемый экономический метод. Что это значит?

Это значит, пользоваться автомобилем или нет, каждый решает сам. Но водитель должен знать, что использование машины будет ему стоить определенных затрат. Для того, чтобы такой подход заработал, необходимо определить городские зоны, в которых нужно снизить количество заезжающих автомашин. Обычно это центр города и прилегающие к нему районы. Далее необходимо внедрить систему платной муниципальной парковки. Причем, заостряю ваше внимание, цивилизованной парковки. То есть в соответствии с необходимыми нормами и с автоматизированным взиманием денег за это.

Парковка машин должна быть вдоль дороги, а не поперек. Иначе машины загораживают чуть ли не половину проезжей части. Хочешь удобства, заезжая в центр города на машине - плати за парковку там. Хочешь сэкономить - пользуйся общественным транспортом.

В результате таких экономических мер часть людей пересядут на общественный транспорт, сократится количество машин, заезжающих в центр города, появится возможность по-настоящему, а не на бумаге, развивать велосипедный транспорт. Экологическая ситуация в городе улучшится. К тому же у городского бюджета добавится существенная статья доходов, которые можно будет направлять на решение городских проблем.

Кроме того, нужно строить многоярусные парковки как вверх, так и вниз, в землю. Каждое строящееся здание в центре Бишкека должно предусматривать подземную парковку. Это позволит убрать часть машин с дорог и переместить их на такие парковки.

- Это все хорошо звучит, но где он, общественный транспорт? Город оккупирован "бусиками", люди только на нем и ездят!

- Согласен с вами. Нельзя ограничивать владельцев машин, не предоставив им альтернативный способ передвижения в виде общественного транспорта.

Это должна предусматривать комплексная программа - приобретение дополнительных автобусов и троллейбусов и выстраивание логистики в соответствии с основными пассажиропотоками. А "бусики" надо выводить из центра на периферию города, менять им маршруты.

Постепенно нужно передавать приоритет на дорогах крупногабаритному общественному транспорту. При этом не надо гоняться за дешевизной. Стоимость автобусов и троллейбусов тоже, конечно, важна, но на первое место я бы поставил экологичность и качество транспорта. Приоритет надо отдавать электрическому транспорту и автобусам, работающим на газе, что экологически более безопасно, чем бензин и дизельное топливо.

Но это еще не все. Необходимо привлечь и государственные органы в лице ДПС к серьезному наведению порядка на дорогах. Мы же видим, как микроавтобусы почти на перекрестках высаживают пассажиров, а ДПС-ники не реагируют на происходящее. Ну а таксисты прямо-таки оккупировали автобусные остановки. Для такси необходимо оборудовать специальные места так, чтобы они не загораживали остановки.

Отдельной задачей стоит внедрение электронных средств контроля за транспортом. Речь идет о так называемом проекте "Безопасный город". К сожалению, этот проект до сих пор не внедрили в Бишкеке. Так происходит из-за внутриведомственных разногласий. Видимо, его реализацию нужно поручить отдельной структуре, а не МВД. Либо сначала придется реформировать МВД, а потом поручать ему этот проект. Но хочу оговориться, что сам по себе "Безопасный город" не решает всех проблем. Он будет эффективен только в комплексе с другими мерами, которые я перечислил.

- Итак, прокладка дорог через "железку", строительство дорожных развязок и платных парковок, передача приоритета общественному транспорту, подключение ДПС. А с чего начать?

- Я привел не разные варианты решения проблемы, а только один. Но он включает в себя все компоненты, о которых я говорил выше. Специфика Бишкека такова, что решить транспортную проблему можно только комплексно! Здесь необходим системный подход! Если хоть одна компонента не сработает, то весь подход "провиснет". Поэтому я и называю программу комплексной.

- Спасибо, Темир Аргембаевич! Очень интересно. И напоследок вопрос - представим, что если бы вдруг на площади собрались все жители города, что бы вы им коротко сказали по "автомобильному" вопросу?

- Я за город для людей. Машины должны служить людям и ненормально когда люди становятся заложниками автомобилей. Пришло время менять ситуацию в корне.