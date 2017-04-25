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Евросоюз готов оказать содействие проекту "Таза Коом"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/evroso...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422436-ru.html

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Группа активистов инициировала петицию с требованием запустить проект "Безопасный город"

25 апреля 2017, 14:10       Комментарии

25 апреля, прошла встреча руководителя аппарата президента Сапара Исакова со спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждены актуальные вопросы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Алмазбека Атамбаева в институты Европейского союза в Брюсселе в феврале текущего года.
"Петер Буриан отметил, что Кыргызстан является хорошим примером в Центральноазиатском регионе по проведению честных и прозрачных выборов и подчеркнул важность продолжения реализуемых реформ в Кыргызстане для демократического развития страны. Он отметил готовность европейской стороны оказывать всяческое содействие в проекте "Таза Коом", которая в свою очередь нацелена на повышение прозрачности системы государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции", – говорится в сообщении.

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