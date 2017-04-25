Евросоюз готов оказать содействие проекту "Таза Коом"

25 апреля 2017, 14:10 Комментарии

25 апреля, прошла встреча руководителя аппарата президента Сапара Исакова со спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждены актуальные вопросы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Алмазбека Атамбаева в институты Европейского союза в Брюсселе в феврале текущего года.

"Петер Буриан отметил, что Кыргызстан является хорошим примером в Центральноазиатском регионе по проведению честных и прозрачных выборов и подчеркнул важность продолжения реализуемых реформ в Кыргызстане для демократического развития страны. Он отметил готовность европейской стороны оказывать всяческое содействие в проекте "Таза Коом", которая в свою очередь нацелена на повышение прозрачности системы государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции", – говорится в сообщении.