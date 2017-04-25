В США казнили двух человек. У препарата заканчивается срок годности

25 апреля 2017, 14:03 Комментарии

В Арканзасе 24 апреля были приведены в исполнение два смертных приговора. Казни Джека Харольда Джонса и Марселя Уэйна Уильмса, признанных виновными в убийствах, состоялись с разницей в три часа. Предыдущий раз в США казнили за один день двух приговоренных в 2000 году, сообщает Медуза со ссылкой на CNN.

Ранее власти Арканзаса ранее объявили, что намерены до конца апреля привести в исполнение восемь смертных приговоров. Такое решение было принято из-за того, что у препарата для смертельной инъекции, используемого в Арканзасе, истекает срок годности.

21 апреля был приведен в исполнение смертный приговор Лиделу Ли. Он стал первым казненным в Арканзасе с 2005 года.

Адвокаты Ли пытались добиться отмены казни, указывая, что приведение приговора в исполнение только из-за окончания срока годности препарата для смертельных инъекций нарушает закон. В частности, указывали они, их подзащитного лишили возможности провести ДНК-экспертизу, которая могла доказать его невиновность.