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В США казнили двух человек. У препарата заканчивается срок годности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358879_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422435-ru.html

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Препарат ФС-1 не стал причиной смерти пациентов. Заключение комиссии

25 апреля 2017, 14:03       Комментарии

В Арканзасе 24 апреля были приведены в исполнение два смертных приговора. Казни Джека Харольда Джонса и Марселя Уэйна Уильмса, признанных виновными в убийствах, состоялись с разницей в три часа. Предыдущий раз в США казнили за один день двух приговоренных в 2000 году, сообщает Медуза со ссылкой на CNN.
Ранее власти Арканзаса ранее объявили, что намерены до конца апреля привести в исполнение восемь смертных приговоров. Такое решение было принято из-за того, что у препарата для смертельной инъекции, используемого в Арканзасе, истекает срок годности.
21 апреля был приведен в исполнение смертный приговор Лиделу Ли. Он стал первым казненным в Арканзасе с 2005 года.
Адвокаты Ли пытались добиться отмены казни, указывая, что приведение приговора в исполнение только из-за окончания срока годности препарата для смертельных инъекций нарушает закон. В частности, указывали они, их подзащитного лишили возможности провести ДНК-экспертизу, которая могла доказать его невиновность.

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