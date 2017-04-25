Какие законы нарушает Катя Урумканова?

25 апреля 2017, 14:17 Комментарии

Наблюдая за поведением соратников Омурбека Текебаева, удивляешься их способности все выворачивать наизнанку. Они остро реагируют на нарушение законности или даже намек, позиционируют себя чуть ли не главными защитниками закона и порядка в стране. Но вот незадача, они часто не замечают, как попадают впросак. В связи с этим вызывает большой интерес новость о том, что телеканал "Сентябрь" намерен судиться с ОТРК за специальный репортаж "Нечистые интересы". Об этом ИА 24.kg сообщила управляющая канала Кайыргуль Урумканова. И ведь многим неизвестно, что Урумканова, она же Орозбай кызы Кайыргуль, согласно данным телефонного справочника Жогорку Кенеша занимает должность старшего консультанта в секретариате фракции "Ата Мекен".

По реестру государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики должность Урумкановой отнесена к административным государственным должностям.

Данный реестр был утвержден Указом президента Кыргызстана "Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики" от 31.01.2017 года УП № 17. Согласно Положению об аппарате Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, утвержденному распоряжением торага ЖК КР от 27 февраля 2012 года, Кайыргуль Урумканова, она же Орозбай кызы Кайыргуль, является госслужащей. Это обстоятельство предполагает определенные ограничения, связанные с прохождением службы в государственных органах. Действует запрет на занятие коммерческой деятельностью должностей в частных структурах. А телеканал "Сентябрь" - коммерческая компания, частная собственность близких Омурбека Текебаева.

Между тем по статье 3 сфера действия Закона "О государственной службе" распространяется на государственных служащих, занимающих административные государственные должности, то есть и на должность Урумкановой (Орозбай кызы).

Согласно статье 11, госслужащий не может заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, лично участвовать в управлении хозяйствующими субъектами, независимо от их организационно-правовых форм, а также использовать свое служебное положение для содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности с получением в обмен за это любых прямых или косвенных выгод для государственного служащего или членов его семьи.

Таким образом, К. Урумканова, она же Орозбай кызы Кайыргуль, нарушила ряд статей закона о госслужбе, если исходить из новости ИА 24.kg. Впору снимать вторую часть "Нечистых интересов". Как-то странно устроились атамекеновцы. Ранее стало известно, что юристы Текебаева - Канатбек Азиз и Таалайкуль Токтакунова также грубо попирают законы, игнорируют закон о госслужбе.

Есть хорошая пословица: "Дуракам закон не писан, а если и писан, то не читан". Только складывается ощущение, что атамекеновцы за дураков держат общество. Но долго ли будут терпеть в парламенте, в обществе такое пренебрежение к законам?

Почему такие факты остаются без внимания спикера парламента, ведь это не первый факт? У него под носом происходят грубые нарушения. Или же фракция "Ата Мекен" отнесена к особой касте неприкасаемых?