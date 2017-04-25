В Таласе для пограничников построят многоквартирный жилой дом

25 апреля 2017, 14:02 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. В г.Талас для пограничников построят многоквартирный жилой дом, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР

Как отмечается, сегодня состоялась церемония закладки капсулы в фундамент многоквартирного жилого дома, строящегося в г.Талас для военнослужащих ГПС. Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома планируется завершить в октябре 2017 года.

"В этом году семьи пограничников, проходящих службу в Таласской области, станут обладателями ключей от новых современных квартир. Обеспечение жильем военнослужащих – это ключевой вопрос, стоящих перед командованием пограничного ведомства и руководством страны в целом.

В регионах республики ведется активное строительство жилых домов, совершенствуется пограничная инфраструктура: возводятся новые объекты на пограничных заставах и в отрядах - все эти меры, предпринимаемые для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, направлены, в первую очередь, на повышение эффективности служебно-боевой деятельности пограничников. А следовательно, накладывают на нас – пограничников высокую ответственность по выполнению поставленных перед нами задач по обеспечению пограничной безопасности страны",- отметил в своем выступлении временно исполняющий обязанности председателя ГПС КР Уларбек Шаршеев.

За последние пять лет жильем были обеспечены военнослужащие ГПС КР, проходящие службу в городах Бишкек, Ош, Баткен. В этом году планируется строительство 24-х квартирных домов в Нарыне, Таласе и с. Ала-Буке, 36-и квартирного дома в с.Ново-Покровка. Кроме того, в этом году завершается строительство жилого дома для пограничников в г. Исфане.

Около 200 пограничников и членов их семей, проходящих службу в различных регионах республики, будут обеспечены жильем.

В мероприятии по закладке капсулы в фундамент жилого дома для пограничников приняли участие временно исполняющий обязанности председателя ГПС КР У.Шаршеев, полномочный представитель Правительства в Таласской области Д.Кенекеев, представители мэрии города, силовых структур области и личный состав управления ГПС КР по Таласской области.