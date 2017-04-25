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Глава аппарата Президента встретился со спецпредставителем ЕС по ЦА П.Бурианом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-app...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422432-ru.html

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Глава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили актуальные вопросы сотрудничества

25 апреля 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Руководитель аппарата Президента Кыргызстана Сапар Исакова сегодня встретился со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совместной работе по дальнейшему укреплению всего комплекса приоритетных направлений кыргызско-европейского сотрудничества, представляющих взаимный интерес.
В частности, были обсуждены актуальные вопросы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента КР А.Атамбаева в институты Европейского союза в г. Брюссель в феврале текущего года.
С.Исаков рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах и предпринимаемых мерах по укреплению стабильности и устойчивого развития в стране, борьбе с коррупцией и совершенствованию выборного процесса, также выразил заинтересованность кыргызской стороны в участии представителей Евросоюза в продвижении инициативы Кыргызской Республики по построению высокотехнологичного национального проекта "Таза Коом".
Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан отметил, что Кыргызстан является хорошим примером в Центрально Азиатском регионе по проведению честных и прозрачных выборов и подчеркнул важность продолжения реализуемых реформ в Кыргызстане для демократического развития страны.
Также он отметил готовность европейской стороны оказывать всяческое содействие в проекте "Таза Коом", которая в свою очередь нацелена на повышение прозрачности системы государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции.
Во встрече также принял участие Глава Представительства Европейского союза в КР Чезаре Де Монтис.

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