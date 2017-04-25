Глава аппарата Президента встретился со спецпредставителем ЕС по ЦА П.Бурианом

25 апреля 2017, 14:10 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. Руководитель аппарата Президента Кыргызстана Сапар Исакова сегодня встретился со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совместной работе по дальнейшему укреплению всего комплекса приоритетных направлений кыргызско-европейского сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

В частности, были обсуждены актуальные вопросы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента КР А.Атамбаева в институты Европейского союза в г. Брюссель в феврале текущего года.

С.Исаков рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах и предпринимаемых мерах по укреплению стабильности и устойчивого развития в стране, борьбе с коррупцией и совершенствованию выборного процесса, также выразил заинтересованность кыргызской стороны в участии представителей Евросоюза в продвижении инициативы Кыргызской Республики по построению высокотехнологичного национального проекта "Таза Коом".

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан отметил, что Кыргызстан является хорошим примером в Центрально Азиатском регионе по проведению честных и прозрачных выборов и подчеркнул важность продолжения реализуемых реформ в Кыргызстане для демократического развития страны.

Также он отметил готовность европейской стороны оказывать всяческое содействие в проекте "Таза Коом", которая в свою очередь нацелена на повышение прозрачности системы государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции.

Во встрече также принял участие Глава Представительства Европейского союза в КР Чезаре Де Монтис.