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А.Сазбаков: "У Кыргызстана есть все конкурентные преимущества для того, чтобы привлечь китайских бизнесменов"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/a.sazbako...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422431-ru.html

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25 апреля 2017, 14:25       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. У Кыргызстана есть все конкурентные преимущества для того, чтобы привлечь китайских бизнесменов сюда и локализовать производство в стране. Об этом сегодня агентству "Кабар" сообщил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков в ходе международного экономического форума "Развитие экономического пояса Шелкового пути — интенсификация сотрудничества" в Бишкеке.
По его словам, проведение такого масштабного форума в Бишкеке определенно принесет свои результаты. "Для нашей страны такие форумы интересны в первую очередь обменом мнениями. Они позволяют узнать, как бизнес в пяти странах реагирует на изменения, которые происходят со вступлением каждой страны в ЕАЭС. И какие изменения можно внести в комиссию органов ЕАЭС для того, чтобы улучшить работу бизнеса. Поэтому форум, который проходит в Бишкеке, является уникальной площадкой, которая позволяет бизнесу обменяться мнением", - сказал А.Сазбаков.
Замминистра отметил, что очень важно то, что на форуме присутствуют бизнес-ассоциации Китая. "Это тоже созвучно с тем, что мы делаем в ЕАЭС. Было объявлено о сопряжении ЕАЭС и проекта Шелковый путь, плюс на сегодня ведутся переговоры о соглашении договора по экономическому сотрудничеству с КНР в одном ключе. Участие китайского бизнеса в этом форуме даст ознакомление с бизнесменами стран ЕАЭС, куда инвестировать, как инвестировать? Ответы на все эти вопросы можно получить на сегодняшнем форуме", - сообщил он.
Также замглавы Минэкономики подчеркнул, что Кыргызстан становится интересным, потому что рынок уже большой - 180 млн человек, а также либеральное законодательство Кыргызстана в сфере ведения бизнеса и налогооблажения. Он отметил, что у Кыргызстана есть все конкурентные преимущества для того, чтобы привлечь их сюда, локализовать производство.
"Сейчас у Кыргызстана и КНР большой дисбаланс. Кыргызстан импортирует из КНР больше, чем экспортирует. И на данный момент стоит задача локализовать это производство здесь, в Кыргызстане, и потом поставлять на рынки ЕАЭС. Это взаимовыгодный интерес Кыргызстана и Китая", - заключил он.

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