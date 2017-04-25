Штормовое предупреждение: По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидаются дожди, похолодание, местами заморозки

25 апреля 2017, 13:56 Комментарии

По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. Об этом сообщает Кыргызгидромет. 28-29 апреля в Таласской долине, в зоне земледелия Нарынской области, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей возможен переход дождя в снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с.

Значительное понижение дневной температуры воздуха с 28 апреля по 1 мая: днем в Чуйской, Таласской долинах до +8...+13, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей до +10...+15, в Иссык-Кульской котловине до +7...+12, в зоне земледелия Нарынской области до +4...+9, в горных районах до 0...+5 тепла, в высокогорных районах до -1...-6 мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С 29 апреля по 1 мая ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до 0...-2.

Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур высаженной в грунт рассады овощных культур.