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Глава аппарата Президента встретился со спецпредставителем ЕС по ЦА П.БурианомГлава аппарата Президента встретился со спецпредставителем ЕС по ЦА П.БурианомВ Таласе для пограничников построят многоквартирный жилой домВ Таласе для пограничников построят многоквартирный жилой дом

С.Исаков встретился со специальным представителем ЕС по Центральной Азии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422428-ru.html

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Глава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили актуальные вопросы сотрудничества

25 апреля 2017, 14:03       Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков 25 апреля встретился со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совместной работе по дальнейшему укреплению всего комплекса приоритетных направлений кыргызско-европейского сотрудничества, представляющих взаимный интерес.
В частности, были обсуждены актуальные вопросы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Алмазбека Атамбаева в институты Европейского союза в Брюсселе.
С.Исаков рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах и предпринимаемых мерах по укреплению стабильности и устойчивого развития в стране, борьбе с коррупцией и совершенствованию выборного процесса, также выразил заинтересованность кыргызской стороны в участии представителей Евросоюза в продвижении инициативы Кыргызстана по построению высокотехнологичного национального проекта "Таза Коом".
П.Буриан отметил, что Кыргызстан является хорошим примером в Центрально Азиатском регионе по проведению честных и прозрачных выборов и подчеркнул важность продолжения реализуемых реформ в Кыргызстане для демократического развития страны.
Также он отметил готовность европейской стороны оказывать всяческое содействие в проекте "Таза Коом", которая в свою очередь нацелена на повышение прозрачности системы государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции.
Во встрече также принял участие глава представительства Европейского союза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.

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