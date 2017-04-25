С.Исаков встретился со специальным представителем ЕС по Центральной Азии

25 апреля 2017, 14:03 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков 25 апреля встретился со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совместной работе по дальнейшему укреплению всего комплекса приоритетных направлений кыргызско-европейского сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

В частности, были обсуждены актуальные вопросы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Алмазбека Атамбаева в институты Европейского союза в Брюсселе.

С.Исаков рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах и предпринимаемых мерах по укреплению стабильности и устойчивого развития в стране, борьбе с коррупцией и совершенствованию выборного процесса, также выразил заинтересованность кыргызской стороны в участии представителей Евросоюза в продвижении инициативы Кыргызстана по построению высокотехнологичного национального проекта "Таза Коом".

П.Буриан отметил, что Кыргызстан является хорошим примером в Центрально Азиатском регионе по проведению честных и прозрачных выборов и подчеркнул важность продолжения реализуемых реформ в Кыргызстане для демократического развития страны.

Также он отметил готовность европейской стороны оказывать всяческое содействие в проекте "Таза Коом", которая в свою очередь нацелена на повышение прозрачности системы государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции.

Во встрече также принял участие глава представительства Европейского союза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.