Депутат: Кыргызские грузоперевозчики не защищены, на дорогах и таможне их грабят

25 апреля 2017, 13:43 Комментарии

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству в ходе заседания обсуждает деятельность Госагенства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля.

В ходе обсуждений глава комитета Марат Аманкулов отметил, что кыргызские грузоперевозчики абсолютно не защищены, на дорогах их грабят, на таможне их грабят.

По его словам, в Кыргызстане штраф за въезд без "дозвола" составляет 10 тыс. сомов, а в Казахстане 275 тыс. сомов.

"И там дальше эту машину не пустят. А у нас заплатят 10 тысяч и дальше поедут. Также отдельно по международным отношениям. С Китаем очень много сложностей. Сегодня наши перевозчики, заезжая в Топо, во-первых оплату снимают с них 25 юаней несанкционированную, собирают паспорта наши и они хранятся в ненадлежащем виде. Китайские перевозчики, приезжая сюда, до Бишкека свободно едут. То есть, и здесь наши перевозчики не защищены абсолютно. Когда, допустим, обращаются наши перевозчики, ваши сотрудники отвечают, что вопросами визы занимаются и там наш перевозчик остается один на один", – сказал Аманкулов.

Также как отметил Аманкулов, комитет планирует создать рабочую группу по работе Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля МТиД КР.