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Депутат: Кыргызские грузоперевозчики не защищены, на дорогах и таможне их грабят

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422427-ru.html

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25 апреля 2017, 13:43       Комментарии

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству в ходе заседания обсуждает деятельность Госагенства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля.
В ходе обсуждений глава комитета Марат Аманкулов отметил, что кыргызские грузоперевозчики абсолютно не защищены, на дорогах их грабят, на таможне их грабят.
По его словам, в Кыргызстане штраф за въезд без "дозвола" составляет 10 тыс. сомов, а в Казахстане 275 тыс. сомов.
"И там дальше эту машину не пустят. А у нас заплатят 10 тысяч и дальше поедут. Также отдельно по международным отношениям. С Китаем очень много сложностей. Сегодня наши перевозчики, заезжая в Топо, во-первых оплату снимают с них 25 юаней несанкционированную, собирают паспорта наши и они хранятся в ненадлежащем виде. Китайские перевозчики, приезжая сюда, до Бишкека свободно едут. То есть, и здесь наши перевозчики не защищены абсолютно. Когда, допустим, обращаются наши перевозчики, ваши сотрудники отвечают, что вопросами визы занимаются и там наш перевозчик остается один на один", – сказал Аманкулов.
Также как отметил Аманкулов, комитет планирует создать рабочую группу по работе Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля МТиД КР.

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