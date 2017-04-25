Хорошие новости: в Бишкеке женщина после ЭКО родила тройню

25 апреля 2017, 13:54 Комментарии

25 апреля в Городском перинатальном центре 34-летняя жительница Бишкека Аида Батыралиева родила тройню, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным ведомства, два мальчика и девочка извлечены из утробы матери путем кесарева сечения.

"Вес первого ребенка, девочки – 1668 гр, второго, мальчика, — 1665 гр, и третьего, мальчика, — 1645 гр. По словам медиков, Аида Батыралиева поступила в ГПЦ 24 апреля, с диагнозом 31 – 32 неделя беременности, "экстракорпоральное оплодотворение". Роженицу прооперировали, операция прошла успешно. Состояние матери и детей удовлетворительное, в настоящее время они находятся в отделении реанимации", – говорится в сообщении.