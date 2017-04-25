Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Штормовое предупреждение: По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидаются дожди, похолодание, местами заморозкиШтормовое предупреждение: По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидаются дожди, похолодание, местами заморозкиВ Бишкеке пройдет благотворительный концерт Hope, собранные деньги пойдут детям с ограниченными возможностямиВ Бишкеке пройдет благотворительный концерт Hope, собранные деньги пойдут детям с ограниченными возможностями

Хорошие новости: в Бишкеке женщина после ЭКО родила тройню

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/horosh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422426-ru.html

Похожие новости

Более 1 млн цветов зацветут на клумбах Бишкека

Мэрия города Бишкек продолжает чистку памятников и дорог

В День Победы в Бишкеке пройдет акция "Бессмертный полк"

Темир Сариев: Бишкек должен стать городом для людей, а не для машин (интервью)

В Бишкеке пройдет благотворительный концерт Hope, собранные деньги пойдут детям с ограниченными возможностями

25 апреля 2017, 13:54       Комментарии

25 апреля в Городском перинатальном центре 34-летняя жительница Бишкека Аида Батыралиева родила тройню, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По данным ведомства, два мальчика и девочка извлечены из утробы матери путем кесарева сечения.
"Вес первого ребенка, девочки – 1668 гр, второго, мальчика, — 1665 гр, и третьего, мальчика, — 1645 гр. По словам медиков, Аида Батыралиева поступила в ГПЦ 24 апреля, с диагнозом 31 – 32 неделя беременности, "экстракорпоральное оплодотворение". Роженицу прооперировали, операция прошла успешно. Состояние матери и детей удовлетворительное, в настоящее время они находятся в отделении реанимации", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум