В Венгрии семерых чиновников обвинили в коррупции

25 апреля 2017, 13:45 Комментарии

В Венгрии в коррупции обвинен депутат правящего парламентского большинства Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Роланд Менгу. По этому же делу проходят и 6 его коллег, сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и на венгерских прокуроров.

Чиновники подозреваются в незаконном присвоении государственных средств и злоупотреблении полномочиями. Как сообщается, обвиняемые в начале 2015 года разработали схему "с целью незаконного получения средств Евросоюза, предназначенных для социальных кооперативов".