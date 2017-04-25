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В Венгрии семерых чиновников обвинили в коррупции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358878_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422425-ru.html

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25 апреля 2017, 13:45       Комментарии

В Венгрии в коррупции обвинен депутат правящего парламентского большинства Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Роланд Менгу. По этому же делу проходят и 6 его коллег, сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и на венгерских прокуроров.
Чиновники подозреваются в незаконном присвоении государственных средств и злоупотреблении полномочиями. Как сообщается, обвиняемые в начале 2015 года разработали схему "с целью незаконного получения средств Евросоюза, предназначенных для социальных кооперативов".

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