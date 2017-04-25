Комитет ЖК по конституционному законодательству и госустройству одобрил отчет правительства за 2016 год

25 апреля 2017, 13:26 Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил отчет премьер-министра Сооронбая Жээнбекова о деятельности правительства за 2016 год. В ходе обсуждения отчета премьер ответил на вопросы, касающиеся в частности Евразийской интеграции, сфер налогового законодательства, социальных выплат, недропользования, образования, молодежной политики, электроэнергии, сельского хозяйства, трудовой миграции, реконструкции лабораторий, строительства автомобильных дорог, усиления контроля за безопасностью на дорогах, оптимизации деятельности государственных предприятий и другие.

По итогам обсуждений Комитет признал отчет удовлетворительным.