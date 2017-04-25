Мэрия Бишкека продолжает чистку памятников и дорог (фото)

25 апреля 2017, 13:30 Комментарии

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают работу по мойке, чистке и тонировке памятников в городе Бишкек. Как сообщила пресс-служба мэрии, городская служба привела в порядок около 35 памятников, работу в этом направлении планируется завершить до майских праздников.

Работники МП "Тазалык" также будут чистить памятники от надписей, сделанных различными аэрозольными красками и канцелярской замазкой. Всего на эти работы будут задействованы три поливомоечные машины, четыре бригады, в каждой по пять человек.

Кроме того работники городской службы осуществляют мойку столичных дорог. Санитарная очистка дорожных полотен Бишкека будет продолжаться до наступления первых заморозков. В прошлом году сезон мойки городских дорог начался в феврале и завершился в октябре. В этом же году в результате погодных условий чистка магистралей началась в марте.