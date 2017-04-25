Жительницу Оша обманули на $13,5 тыс, обещая сельхозтехнику из России

25 апреля 2017, 13:23 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Жительница Оша заявила, что некая мошенница обманным путем забрала у нее 13 550 долларов, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Она сообщила милиции, что женщина по имени Замира предложила внести деньги под проценты для приобретения сельхозтехники в России. Поскольку та не вернула средства, ошанка написала заявление в милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. По подозрению в совершении преступления задержана 33-летняя Замира Мишухей. Правоохранители выясняют, причастна ли она к другим аналогичным случаям.