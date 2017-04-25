Для сирот из Дача СУ фанаты чемпиона мира собрали 300 тыс сомов

25 апреля 2017, 13:39 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Спортсмен Валерий Федоренко, уроженец Кыргызстана, проживающий в США, передал около 300 тысяч сомов детям, оставшимся без родителей в результате авиакатастрофы в селе Дача СУ, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева.

Средства были собраны на краудфандинговой платформе www.gofundme.com фанатами Федоренко, который является чемпионом мира 1993 года по гиревому спорту

По 97 тысяч сомов перечислены Султану Абакирову 2009 года рождения и Жакшылыку Шералиеву 2010 года рождения, которые потеряли в катастрофе обоих родителей. Сейчас дети находятся на попечении своих дедушек и бабушек. Такая же сумма зачислена на счет Мирлана Нурлан уулу 2003 года рождения, оставшегося без мамы и проживающего с отцом.

Распорядиться деньгами мальчики смогут только по достижении совершеннолетия.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали.