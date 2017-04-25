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В Бишкеке ищут пострадавших от рук мошенницы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422416-ru.html

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25 апреля 2017, 13:21       Комментарии

В Бишкеке ищут пострадавших от рук мошенницы, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
По данным ведомства, с письменным заявлением обратилась жительница Оша, с просьбой принять меря в отношении Замиры Мишухей.
"Женщина войдя в доверие заявительницы, под предлогом внести деньги под проценты в сельхозтехнику из России частной компании, взяла у нее $13 тыс. 550. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК КР. Во время оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники угрозыска задержана и водворена СИЗО-1 Бишкека Замира Мишухей, 1984 года рождения. В настоящее время проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям в Бишкеке. ГУВД обращается к гражданам, кто пострадал от рук данной женщины, просим обращаться по телефонам: 0554 102 286. 0552 102 474", – говорится в сообщении.

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