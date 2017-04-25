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Комитет по госустройству одобрил отчет о деятельности правительства за 2016 год

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/komite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422415-ru.html

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Комитет ЖК по конституционному законодательству и госустройству одобрил отчет правительства за 2016 год

25 апреля 2017, 13:32       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 25 апреля, представил отчет о работе правительства за 2016 год комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
Глава правительства ответил на вопросы, касающиеся в частности Евразийской интеграции, сфер налогового законодательства, социальных выплат, недропользования, образования, молодежной политики, электроэнергии, сельского хозяйства, трудовой миграции, реконструкции лабораторий, строительства автомобильных дорог, усиления контроля за безопасностью на дорогах, оптимизации деятельности государственных предприятий и другие.
По итогам обсуждений комитет одобрил отчет правительства, признав его удовлетворительным.
27 апреля Сооронбай Жээнбеков представит отчет на рассмотрение Жогорку Кенеша.

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