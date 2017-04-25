Представительство МВД КР разыскивает жертв кыргызской ОПГ в Москве

25 апреля 2017, 13:22 Комментарии

Представительство МВД КР в Москве разыскивает пострадавших от организованной преступной группировки, состоящей из уроженцев Кыргызстана. Об этом сообщил глава представительства Аскат Алиев.

Он просит соотечественников, которые пострадали от задержанных членов ОПГ, обратиться в представительство МВД в Москве для дальнейшего раскрытия их преступлений. Он гарантировал анонимность при предоставлении любой информации.

Жертвы могут обратиться в представительство по номеру: +79268908700.

Напомним, 19 апреля оперативники Управления уголовного розыска московского ГУВД совместно с сотрудниками представительства МВД КР и при силовой поддержке спецподразделения СОБР ГУ Росгвардии задержали нескольких членов преступной группы.

При обыске в их квартире обнаружили автомат Калашникова (АКМ-У) с магазином и 29-ю патронами калибра 5,45 мм, переделанный пистолет-револьвер (системы наган), 8 патронов, кобура, самодельный глушитель к пистолету, бронежилет, маски, наручники, резиновые перчатки, телефоны и сим-карты, тетради, в которых указаны источники получения денежных средств и расходы.