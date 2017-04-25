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Представительство МВД КР разыскивает жертв кыргызской ОПГ в Москве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358873_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422414-ru.html

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От имени казахского народа выражаю благодарность кыргызскому народу за спасение более 100 тыс. этнических казахов в годы голодомора, - профессор З.Кабульдинов

25 апреля 2017, 13:22       Комментарии

Представительство МВД КР в Москве разыскивает пострадавших от организованной преступной группировки, состоящей из уроженцев Кыргызстана. Об этом сообщил глава представительства Аскат Алиев.
Он просит соотечественников, которые пострадали от задержанных членов ОПГ, обратиться в представительство МВД в Москве для дальнейшего раскрытия их преступлений. Он гарантировал анонимность при предоставлении любой информации.
Жертвы могут обратиться в представительство по номеру: +79268908700.
Напомним, 19 апреля оперативники Управления уголовного розыска московского ГУВД совместно с сотрудниками представительства МВД КР и при силовой поддержке спецподразделения СОБР ГУ Росгвардии задержали нескольких членов преступной группы.
При обыске в их квартире обнаружили автомат Калашникова (АКМ-У) с магазином и 29-ю патронами калибра 5,45 мм, переделанный пистолет-револьвер (системы наган), 8 патронов, кобура, самодельный глушитель к пистолету, бронежилет, маски, наручники, резиновые перчатки, телефоны и сим-карты, тетради, в которых указаны источники получения денежных средств и расходы.

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